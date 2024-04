Giovedì a Domo il funerale di Marina Lunghi e Roberto Quaglieri

Saranno celebrati domani, giovedì 4 aprile, alle 14.30 in Collegiata a Domo i funerali di Marina Lunghi e Roberto Quaglieri. Marito e moglie hanno perso la vita in un tragico incidente a Suno lo scorso 23 marzo. La coppia viaggiava in sella alla loro motocicletta quando si è scontrata contro un suv sul quale viaggiava una coppia con due bimbi piccoli.

Martedì a Novara è stata eseguita l'autopsia e oggi i due feretri di marito e moglie giungeranno nel pomeriggio alla Casa funeraria Pelgantini del Croppo.

La coppia era molto conosciuta. Roberto, 59 anni, era postino a Preglia. Aveva una grande passione per il ciclismo, aveva anche militato nell'Ossola Cycling Team, e da un paio d'anni si era avvicinato al mondo delle moto sulle quali amava viaggiare sempre in compagnia della moglie. Marina Lunghi, 58 anni, era originaria di Crodo, lavorava come infermiera al Serd di Domodossola. Era appassionata di teatro e insieme alla figlia Gloria faceva parte della compagnia amatoriale Vittorio Resta.

E proprio a Crodo questa sera alle 20 a Crodo sarà celebrato il rosario. La coppia lascia due figli, Daniele e Gloria, oltre ai genitori, Lucia, Wando e Isa, e i fratelli di Marina, Giuseppe e Vincenzo.

Dopo il funerale la coppia verrà tumulata nel cimitero del centro termale antigoriano.