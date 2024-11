Bollette gas: aumento del 12,5% in sei mesi sul mercato libero

Le bollette del gas e dell’energia elettrica sul mercato libero stanno registrando aumenti significativi, con un impatto diretto sulle tasche dei consumatori. Secondo un report dell’associazione italiana degli Utility Manager, Assium, che ha analizzato le offerte attive dal mese di novembre nelle principali città italiane, il costo medio della fornitura del gas a prezzo variabile è aumentato del 12,5% rispetto a sei mesi fa. Questo rincaro equivale a circa 190 euro in più all’anno per le famiglie che attivano oggi un contratto a prezzo variabile.

Per una famiglia tipo con un consumo annuo di 1.400 metri cubi, la bolletta media per un contratto a prezzo fisso varia tra i 1.618 euro annui di Milano, Trento e Trieste e i 1.825 euro di Roma, con un incremento medio del 6,17% rispetto a maggio 2024, pari a circa 100 euro annui in più. Tuttavia, chi opta per il contratto a prezzo variabile subisce un aumento ancora più pesante: la migliore offerta disponibile oggi sul mercato libero è superiore in media del 12,5% rispetto a sei mesi fa, con punte che raggiungono il 13,5% a Trento.

Anche le bollette della luce non sono esenti da rincari. Le offerte sul mercato libero dell’elettricità sono diventate più omogenee, ma il costo medio per una famiglia con 3 kW di potenza e 2.700 kWh annui di consumo è aumentato dell’8,43% per il prezzo fisso e del 7,5% per il prezzo variabile rispetto a maggio 2024. Il rincaro annuale si attesta a circa 57 euro per chi sceglie il prezzo fisso e 51 euro per chi opta per il prezzo variabile.

Assium avverte che, sebbene i rincari siano stati contenuti per alcune tipologie di contratti, la situazione resta critica per molte famiglie italiane, che si trovano a fronteggiare bollette più salate, mentre il mercato del gas continua a essere influenzato da fattori legati alla domanda e all’offerta globali, insieme alla continua instabilità del settore energetico.