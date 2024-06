Le porte delle aule delle Bagnolini sono un'opera d'arte FOTO

Le porte delle aule scolastiche dell'Istituto Bagnolini di Villadossola oggi sono delle vere e proprie opere d'arte: in questi mesi oltre quaranta studenti si sono avvicendati, coordinati dalla professoressa di arte Francesca Palumbo, per realizzare disegni e decorazioni. Qualche mese fa la scuola aveva lanciato l'appello, cercando la collaborazione del territorio per l'acquisto dei materiali, e hanno risposto in tanti. Associazioni, enti, singoli cittadini, tutti hanno fornito il proprio supporto e venerdì pomeriggio, con una cerimonia, le porte sono state inaugurate.

"Da oggi la nostra scuola è più bella - ha commentato la dirigente scolastica Stefania Rubatto - grazie alla sinergia con tante persone che hanno voluto fornire il loro contributo". Lungo dunque l'elenco dei partner: Bruno Toscani Sindaco di Villadossola, Aedes Impresa di costruzioni, Cartoleria Bolamperti, Colorificio Applika, Comitato 10 Febbraio, Comitato Carnevale di Villadossola, la Dsga delle scuole Bagnolini Raffaella Minacci, la Famiglia del Preside Franco Livolsi, Ferramenta Bianchetti, i genitori della classe 1^B della secondaria di Villadossola, il Kiwanis Club Domodossola, Libreria La Pagina, Ossola amica dell'Ugi, Popolo della Pallavolo di Villadossola, Pro loco di Villadossola, Verniciature Niccioli Alberto e Vinavil Spa.