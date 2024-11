San Biagio, Asl Vco replica a Pizzi: “Il Punto Bimbo è attivo e funziona”

In seguito alla lettera inviata dal sindaco di Domodossola Lucio Pizzi alla regione Piemonte e ad Asl Vco, nella quale chiedeva che fossero riattivati i posti letto nel reparto di pediatria all’ospedale San Biagio, arriva la replica della stessa Asl Vco. Di seguito il comunicato inviato dall’azienda sanitaria.

“In merito alle notizie apparse sugli organi di informazione relativamente al funzionamento del Punto Bimbo all’ospedale San Biagio e come già illustrato durante la visita dell'assessore si ritiene utile precisare che il Punto Bimbo è attivo e nei 9 mesi dall’apertura ha svolto 513 consulenze pediatriche, anche eventualmente accompagnate da periodi di osservazione breve.

Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio è utile precisare che all’ospedale di Domodossola sono attualmente sono attivi:

• un’area dedicata ai bambini, il Punto Bimbo, durante le ore diurne, dalle 8.00 alle 16.00 da lunedì a venerdì feriali con un percorso dedicato che consente ai bimbi di essere seguiti in un contesto a loro consono e con un approccio multifunzione, in presenza di un codice di triage bianco, azzurro o verde, con la responsabilità e discrezionalità del medico presente in Dea circa la decisione sul ricovero, sul trattenimento in osservazione o sulla dimissione del minore, o sul suo trasferimento ad altra struttura ospedaliera;

• nel caso di accesso durante le restanti fasce orarie sono disponibili due posti letto pediatrici di Osservazione Breve Intensiva (Obi) situati nell’area dedicata del Dea.

Qualora il medico curante lo ritenga necessario, nelle stesse ore diurne il minore può anche essere indirizzato nel Punto Bimbo direttamente per attività ambulatoriale, compresa l’attività di prelievo, per offrire ai bambini e bambine una struttura protetta dedicata e confortevole.

Tale configurazione di offerta sanitaria è da tempo attiva e viene come noto supportata da personale medico in rapporto di appalto di servizio e da personale infermieristico aziendale. L’azienda ha messo a disposizione la rete aziendale e le dotazioni informatiche di supporto.

La ristrutturazione dei locali è stata effettuata con il contributo determinante della società Pediacoop”.