Non è un segreto che lo sport in Italia sia un motivo di forte orgoglio, oltre che di grande passione e condivisione. Tra amici, è normale scambiarsi opinioni sulle partite, sulle squadre e sui possibili esiti dei match più in voga del momento.

Quando la passione e gli scambi di consigli si tramutano nel desiderio di voler mettere alla prova i pronostici su un sito di scommesse, la domanda è sempre quella: quali sono i migliori siti di scommesse da provare per gli appassionati di sport in Italia?

In questo articolo breve ma completo, potrai trovare tutto quello che ti serve per scoprire quali sono i migliori siti per fare scommesse online.

I bookmakers AAMS sono i migliori e un marchio di garanzia

Attenzione a chi fa promesse troppo strane per essere vere. I siti sicuri e affidabili sono quelli che riportano la dicitura dello Stato italiano: AAMS, oggi chiamata ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).



Si tratta di un organo di controllo che lo Stato mette in atto nei confronti degli operatori di casinò online. I migliori bookmakers sono quelli in regola e autorizzati a operare in Italia, nel pieno rispetto della legge e nella tutela degli interessi dei singoli giocatori.

Dove trovarli è abbastanza semplice, ma meglio andare sul sicuro: ci sono alcuni portali che ne parlano e che ti diranno dove andare, come nel caso dei siti scommesse su affidabile.org , una piattaforma autorevole che ti da consigli sicuri.

Devi prestare molta attenzione a trovare sempre questa dicitura: ne va della tua sicurezza. L’ultima cosa che vuoi quando giochi ai siti di casinò è di incappare in una truffa, o incontrare un hacker che ti ruba i soldi. Questo è frequente sui siti non autorizzati a operare legalmente, perciò stanne alla larga se non vuoi rischiare.

Si sa, le truffe sono sempre esistite, anche nei casinò fisici. Tuttavia, online è bene prestare particolare attenzione per restare protetti e al sicuro.

Alcuni dei migliori operatori online

Dalle informazioni che si possono reperire sul sito che parla dei casinò AAMS, si può capire che ci sono alcuni casinò che sono più desiderabili di altri.



In primis, troviamo Snai, che è un operatore storico molto famoso in Italia per via dei suoi numerosi punti vendita sul territorio. Specializzato in ippica e corse, ha espanso la sua offerta e oggi mette a disposizione anche giochi di casinò online.

Dopodiché, possiamo citare Sisal, famoso perché di recente ha introdotto la promozione “Salva il bottino” che sta prendendo sempre più trazione, in particolare tra i giocatori da mobile. L’operatore è famoso in Italia poiché gestisce alle delle lotterie più famose, come la Lotteria Italia, e numerosi Gratta e Vinci.

Al terzo posto, incontriamo invece Goldbet, un operatore meno famoso che però ha ottenuto più riconoscenza negli ultimi anni. I punti vendita sul territorio sono minori, mentre la sua presenza online sembra rafforzarsi sempre di più.

Tutti e tre questi operatori sono accomunati da dei bonus di benvenuto certamente interessanti, come parte di una promozione di acquisizione di nuovi clienti che spopola sul mercato. Si tratta, insomma, di una strategia comunicativa utilizzata dalla maggior parte degli operatori, allo scopo d’incentivare l’adozione di nuovi siti tra i propri canali di consumo dei giochi online.



Inoltre, sono senza dubbio alcuni degli operatori più interessati a promuovere il cambiamento e l’evoluzione tecnologica, come dimostrato da una serie di manovre commerciali e nuovi giochi. Si sono anche già dichiarati favorevoli all’ intelligenza artificiale , seguendo quindi uno dei trend più discussi al momento nel mondo intero.

Ulteriori opzioni tra cui scegliere nel mondo online

Chiaramente, questi tre operatori sono solo alcune delle scelte che è possibile adottare per un giocatore in cerca di questi tipi di servizi.

Il mondo del gioco d’azzardo online è vasto, in forte crescita e orientato sempre di più verso il futuro. Non sorprende, dunque, che gli operatori storici cerchino di mantenere alta l’attenzione dei propri utenti. Tuttavia, in questo contesto non dobbiamo dimenticare che il mercato si evolve.

In questa evoluzione, alcuni operatori potrebbero decidere di entrare nel mercato o acquisire nuove fette di utenti. Ecco perché gli esperti suggeriscono di non abbassare la guardia e, anzi, di continuare a guardare le nuove offerte che di tanto in tanto operatori meno famosi (ma sempre AAMS) concedono.

Può capitare, infatti, di trovare delle piccole gemme, delle vere e proprie chicche anche laddove si guarda di meno.

Conclusioni riassuntive

Il mondo dei casinò online è, insomma, emozionante e dinamico, ma anche dotato di possibili rischi. Bisogna sempre tenere gli occhi aperti, per evitare d’incontrare delle situazioni spiacevoli o pericolose.

Per farlo, ci sono delle piccole accortezze, semplici ma efficaci, che si possono adottare sin da subito. In primis, bisogna cercare la dicitura “AAMS” o “ADM” presso un casinò online: questo ci dice immediatamente che il casinò è affidabile e sicuro.

Dopodiché, ricordiamo che gli operatori di casinò grandi e affermati sono già una garanzia, poiché hanno acquisito la fiducia dei clienti negli anni. Ma anche in quelli piccoli si può trovare qualcosa di utile.

Per il momento, buona ricerca!