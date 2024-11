Promozione, l’Arona ospita la Juve Domo

Arona - Juve Domo è il match che spicca nel cartellone della prossima giornata del campionato di Promozione. E’ la sfida tra i lacuali di Ragazzoni, squadra compatta e organizzata e dotata di buone individualità, e gli ossolani di Nino, secondi in graduatoria alla pari del Cossato e con un punto in più degli aronesi. I granata cercano il riscatto dopo la batosta interna contro l’Ivrea, e quale occasione migliore di un altro scontro diretto per ribadire la propria candidatura alla vittoria finale? Sarà una partita aperta a qualsiasi risultato, che potrebbe influenzare il prosieguo della stagione delle due formazioni

Salta per neve Omegna-Chiavazzese. I rossoneri stanno inaspettatamente navigando in cattive acque e mercoledì hanno esonerato il tecnico Glauco Ramazzotti dopo la quinta sconfitta consecutiva.

Partita delicata per l’Ornavassese, chiamata ad un vero e proprio spareggio contro l’altra neopromossa Union Novara. I ragazzi di Fusè sperano di ripetere il 3-1 casalingo della stagione scorsa contro i novaresi, nel campionato di Prima Categoria. Entrambe le formazioni hanno raccolto un solo punto nelle ultime otto partite, e sono pericolosamente vicine all’ultimo posto della classifica, occupato dal Feriolo.

I gialloblù, che in settimana hanno esonerato il tecnico Pissardo e devono ancora definire chi sarà il sostituto, sono ancora a secco di vittorie, e ospiteranno una delle formazioni più forti del campionato, il Cossato secondo in classifica. Partita assai ardua per i lacuali, fermare la corazzata vercellese non sarà impresa da poco.

Le partite

Arona - Juventus Domo; Cameri - Gattinara; Dufour Varallo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Feriolo - Città Di Cossato; Ivrea - Orizzonti Canavese; Montanaro - Virtus Vercelli; Ornavassese - Union Novara