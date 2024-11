La piazza del campanile di Montecrestese sarà intitolata a don Tullio Bertamini

L’amministrazione comunale di Montecrestese ha approvato, tramite una delibera, la proposta di intitolare l’area antistante il campanile della chiesa del paese a don Tullio Bertamini.

La proposta, giunta da un consigliere comunale, è scaturita nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita dell’illustre studioso ossolano. Bertamini, “considerato uno dei maggiori studiosi dell'Ossola che ha contribuito alla scoperta, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ossolano ed in particolare, nel 1991, ha pubblicato il libro "Storia di Montecrestese", nel quale ha ricostruito e approfondito le vicissitudini geopolitiche e storiche vissute dal paese, ha analizzato con dovizia di particolare tutti i monumenti siti sul territorio del comune, sia religiosi (come la parrocchia e i numerosi oratori), sia laici (come il tempietto lepontico di Roldo e i menhir di Viganale) ed ha descritto usi e tradizioni tipici della zona e narrato le vite di personaggi illustri originari del comune”, si legge nella delibera del comune.

La decisione dell’intitolazione è dunque stata presa in quanto “don Tullio Bertamini si è contraddistinto per la divulgazione storico/architettonica/culturale del comune di Montecrestese”.

L’amministrazione organizzerà una cerimonia per l’apposizione di una targa commemorativa.