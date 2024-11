A Omegna la presentazione della piattaforma Toep dedicata al turismo

Venerdì 29 novembre alle 17.00 si svolgerà la presentazione della piattaforma Toep e dell’app web e mobile che l’Università del Piemonte Orientale ha realizzato nell’ambito dello Spoke 3 Industria del Turismo e della Cultura del Progetto Pnrr Nodes (Nord Ovest Digitale e Sostenibile). L'evento si terrà in occasione della giornata di conclusione del corso di alta formazione “Territorio e Dintorni”, presso il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna.

Durante la presentazione sarà possibile scoprire Toep - Tourism Open ended Experimentation Platform - con tutte le sue funzionalità attive. Un’infrastruttura SaaS in grado di fornire servizi di ricerca, formazione e sviluppo per l’analisi di dati strutturati e non strutturati per i flussi turistici, nonché strumenti per il miglior posizionamento dell’offerta turistica sul web attraverso l’integrazione di diverse applicazioni in una piattaforma collaborativa.

Sarà possibile seguire l'incontro in presenza presso il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna oppure partecipare da remoto collegandosi alla piattaforma GoTo.