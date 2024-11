Caos vaccini, Nallo: "La regione non abbandoni i pediatri"

“È inaccettabile che famiglie e bambini siano vittime della disorganizzazione delle campagne vaccinali, con ritardi e carenze nelle forniture ai pediatri di vaccini contro il Vrs e l’influenza”. Così, in una nota, la consigliera regionale Vittoria Nallo di Stati Uniti d’Europa per il Piemonte.

Nallo ha presentato un'interrogazione all’assessore competente per chiarire come la regione intenda risolvere i problemi di approvvigionamento e i ritardi segnalati, che stanno costringendo molti pediatri ad annullare appuntamenti già programmati. Con una copertura vaccinale antinfluenzale pediatrica al 7,39% nella campagna 2023/2024 e segnalazioni di appuntamenti annullati per mancanza di dosi, Nallo denuncia una gestione insufficiente che mette a rischio la salute dei bambini. “Chiedo alla giunta di intervenire subito per garantire la distribuzione dei vaccini e il supporto necessario ai pediatri, già gravati da carichi di lavoro eccessivi”.

“La salute dei bambini deve essere una priorità. Non possiamo tollerare ulteriori ritardi o inefficienze”, conclude Nallo, annunciando che continuerà a monitorare la situazione per ottenere risposte concrete.