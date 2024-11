'Il merlo Fragola' vola alto: progetto di solidarietà a Crevoladossola

Nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Fratelli Casetti di Crevoladossola si è tenuta questa mattina, martedì 26 novembre, la presentazione del progetto didattico Il Merlo Fragola. Nato dall’iniziativa della Scuola dell’Infanzia Terra Gaia di Preglia, il progetto ha preso vita grazie alla collaborazione con il Club Kiwanis di Domodossola e il sostegno all’Associazione Matibellula, impegnata nella ricerca oncologica pediatrica.

Il racconto di Fragola, un piccolo merlo che ha attirato l’attenzione e la curiosità dei bambini frequentanti la scuola, si è trasformato in un percorso educativo ricco di significati. Ospitalità, accoglienza e cura sono i temi centrali del libro, che ha aiutato i bambini a sviluppare empatia e consapevolezza sociale. Durante il percorso, i giovani partecipanti hanno composto anche una canzone, espressione del loro entusiasmo e coinvolgimento.

“Questo libro non è solo una storia – spiegano le insegnanti e la direttrice dell’Istituto – ma un mezzo per avvicinare i bambini alla solidarietà e alla crescita personale. La risposta dei piccoli è stata entusiasta, e il progetto ha fornito spunti didattici che li hanno resi più consapevoli del valore della cura verso l’altro.”

Il progetto non si è fermato alla sfera educativa. Grazie al coinvolgimento di genitori, insegnanti e membri del Kiwanis, è stata raccolta e donata una somma di 1.000 euro all’Associazione Matibellula Odv e alla famiglia Cara che ha espresso gratitudine per il gesto, sottolineando l’importanza di un’iniziativa nata dai bambini: “Questo contributo è un grande regalo. È meraviglioso vedere come un piccolo gesto d’amore verso un uccellino possa generare così tanta solidarietà.”

Anche il vice presidente del Kiwanis Club di Domodossola, Sandro Trocchi, ha elogiato il progetto: “Siamo orgogliosi di aver partecipato a questa iniziativa che ha fatto emergere valori come amicizia e solidarietà. Da oltre 110 anni, Kiwanis supporta i bisogni dei più deboli.”

Con Il Merlo Fragola, la comunità di Crevoladossola ha dimostrato come educazione, solidarietà e creatività possano unirsi per fare la differenza, un passo alla volta, anche attraverso il cuore dei più piccoli.