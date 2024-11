Con la ferrovia Vigezzina - Centovalli alla scoperta degli eventi natalizi

Dopo il grande successo del Treno del Foliage, che in poche settimane ha trasportato lungo i binari della Ferrovia Vigezzina-Centovalli migliaia di viaggiatori, la linea che collega Domodossola a Locarno si prepara al “cambio d'abito” invernale, offrendo ai passeggeri inediti scorci tra Italia e Svizzera. I treni, con una lunga storia alle spalle (la ferrovia ha festeggiato nel 2023 i suoi primi 100 anni di vita), sono mezzo ideale per raggiungere alcuni degli eventi natalizi più amati tra lago Maggiore e Alpi piemontesi.

Sono disponibili online i biglietti speciali per raggiungere Santa Maria Maggiore dal 6 all'8 dicembre in occasione del celebre Mercatino di Natale, che festeggia quest'anno i suoi primi 25 anni e che richiamerà come sempre un pubblico numerosissimo grazie all'alta qualità degli espositori presenti, oltre 200, accuratamente selezionati. Raggiungere il capoluogo della Val Vigezzo in treno, oltre che scelta ambientalmente sostenibile, è anche sinonimo di comodità e permette di evitare disagi di traffico e parcheggio. Il biglietto, valido un giorno, prevede un viaggio di andata e ritorno con partenza da Domodossola o da Locarno per Santa Maria Maggiore in seconda classe, include la prenotazione obbligatoria del posto a sedere e l’eventuale supplemento panoramico.

Anche la Svizzera offre un grande evento natalizio: da giovedì 21 novembre torna Winterland a Locarno, sulla sponda elvetica del lago Maggiore. Cornice della manifestazione, attiva fino al 6 gennaio 2025, è la stupenda Piazza Grande, a due passi dal lungolago, nel cuore antico della cittadina ticinese, che accoglierà una scintillante pista di pattinaggio, un mercatino di Natale con pittoresche casette, grandi concerti con star della musica italiana, videoproiezioni immersive e – novità di questa edizione – il kimikice, uno scivolo a spirale per tutta la famiglia. Un biglietto speciale permette di raggiungere comodamente Locarno da Domodossola con i treni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre tornano poi nel centro storico di Domodossola i tradizionali Mercatini di Natale: tra vie e piazze del Borgo della Cultura i visitatori potranno incontrare numerosi espositori. I mercatini di Domodossola sono uno degli appuntamenti natalizi più amati della Val d’Ossola, apprezzati tanto per l’autentica atmosfera del centro storico di Domodossola vestito a festa, quanto per la varietà e qualità dei prodotti esposti: hobbistica, artigianato e prodotti enogastronomici d’eccellenza compongono un quadro ricco di suggestione e profumi. A incorniciare l’evento è lo splendido cuore antico del capoluogo ossolano, illuminato con eleganza e impreziosito da installazioni luminose e dal suggestivo albero di Natale in Piazza Mercato. I Mercatini di Natale di Domodossola, nati nel 1997, sono l’occasione perfetta per acquistare originali idee regalo e nel contempo scoprire scorci unici del borgo ossolano. La Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone anche per questo evento un biglietto speciale con partenza da Locarno. Tutte le informazioni per gli eventi invernali sono disponibili sul sito della ferrovia.