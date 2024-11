Lavori in superstrada, dieci giorni di senso unico alternato a Masera

Sono in programma, per i prossimi giorni, interventi di ripristino della pavimentazione lungo la SS 33 del Sempione. Per permettere l’esecuzione dei lavori, Anas istituisce un senso unico alternato lungo la SS 33 all’altezza di Masera, a partire da lunedì 2 dicembre e fino a venerdì 13 dicembre, esclusi i giorni festivi.

Inoltre, è prevista la chiusura, tra il 2 e il 4 dicembre, la rampa di uscita per Masera per chi proviene da sud/Milano, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.30. Per raggiungere la SS 337 della Val Vigezzo sarà possibile uscire allo svincolo precedente di Domodossola sud.