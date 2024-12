Duferco travi e profilati premiata ai Fincantieri supplier awards

Duferco Travi e Profilati è una delle 11 aziende premiate all’evento annuale di Fincantieri dedicato ai partner e fornitori. Un importante riconoscimento, all’interno della categoria Strategic Business Projects, che testimonia la solida partnership tra l’azienda del Gruppo Duferco e Fincantieri.

Innovazione, affidabilità e stretta collaborazione sono le caratteristiche principali della partnership che lega Fincantieri a Duferco Travi e Profilati tra le prime realtà in Italia nell’ambito della siderurgia. L’azienda, con sede a San Zeno Naviglio in provincia di Brescia e 4 unità di produzione (San Zeno Naviglio, Giammoro, Pallanzeno, San Giovanni Valdarno), controlla l’intera filiera produttiva, dall’acciaio liquido al prodotto finito.

Il premio ricevuto in occasione dei Fincantieri Supplier Awards 2024 celebra il successo della fornitura dei piatti a bulbo di Duferco, un prodotto, sviluppato all’interno dello stabilimento di Pallanzeno, che combina precisione tecnica e innovazione rispondendo ai più alti standard dell’industria della costruzione navale.

Siamo davvero orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento che arriva da uno dei nostri più importanti clienti – commenta Augusto Gozzi, Ceo di Duferco Travi e Profilati. Questo traguardo rappresenta al meglio il nostro impegno quotidiano nel fornire soluzioni sempre più innovative e all’avanguardia al mercato.

Oggi, Duferco Travi e Profilati ha portato avanti una politica industriale mirata a diversificare la propria produzione, rendendo Pallanzeno uno degli stabilimenti più versatili al mondo, in grado di produrre un’ampia gamma di articoli sullo stesso treno di laminazione. Questa flessibilità consente all’impianto di rispondere efficacemente alle variazioni di domanda del mercato, mantenendo alta la competitività e la qualità dei propri prodotti.

Duferco Travi e Profilati è l’azienda italiana del Gruppo Duferco leader in Europa nella produzione di travi e laminati lunghi. Composta da 4 unitaÌ produttive a San Zeno Naviglio, Giammoro, Pallanzeno e San Giovanni Valdarno, eÌ, oggi, il primario punto di riferimento del mercato in Italia, Europa e Nord Africa. Nei quattro stabilimenti l’azienda copre le diverse fasi di produzione dei lavorati in acciaio con una capacità produttiva di oltre 1.000.000 di tonnellate all’anno. https://www.dufercotp.com

Il Gruppo Duferco, fondato nel 1979, è una Holding Internazionale nata per operare prevalentemente nel settore siderurgico ma che nel corso degli anni ha sviluppato business diversificati in diversi settori. Dopo aver ottenuto importanti risultati nell’acciaio, Duferco ha, infatti, ampliato il proprio raggio di azione diversificando le sue attivitaÌ nei settori dell’energia, dello shipping e dell’innovazione. Con oltre 2.500 collaboratori, oggi, il Gruppo opera in più di 20 paesi nel mondo. https://www.duferco.com