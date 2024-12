Crevoladossola, 750mila euro per la Torre Napoleonica: diventerà una struttura ricettiva

Nella serata di ieri, venerdì 6 novembre, il comune di Crevoladossola ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie illuminando la Torre Napoleonica. E proprio di questo sito storico della città si torna a parlare per un progetto di riqualificazione importante. “Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto la comunicazione di aver vinto un bando, legato a fondi europei, per un progetto che coinvolge Crevola, in particolare la torre sul ponte, simbolo della nostra comunità”, le parole del vicesindaco Andrea Cogliandro.

“Nelle prossime settimane saranno condivisi i dettagli di tutto il progetto che ci vede insieme a comuni ed enti italiani e svizzeri. Per quanto riguarda Crevola possiamo dire che il contributo è di circa 750.000 euro. Servirà per riqualificare gli interni della torre e trasformarla in una struttura ricettiva”.

Ancora un’ottima notizia, dunque, per il comune di Crevoladossola, che dopo l’inaugurazione della nuova scuola primaria continua a investire nella riqualificazione delle principali strutture della città. “Lo scopo – spiega Cogliandro - è intervenire su un edificio simbolico che sia rappresentativo per il turismo, lento e sostenibile economicamente, ed un traino per il territorio circostante”.

Soddisfazione, da parte dell’amministrazione comunale, per un altro importante risultato: “Con questo finanziamento raggiungiamo gli oltre 7 milioni di euro di investimenti realizzati e previsti in 5 anni. Di questi 7 milioni, circa 6 sono provenienti da fondi europei e regionali o ministeriali. La ricerca di fondi esterni per finanziare opere strategiche è un valore in cui crediamo e su cui continuiamo a lavorare. Non possiamo che essere felici di chiudere il 2024 con questa bella notizia per tutta la comunità”.