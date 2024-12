Mercato moto, novembre molto positivo anche nel Vco

Novembre molto positivo, anche nella nostra provincia, per il mercato delle due ruote a motore. Le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori hanno chiuso infatti il mese con un solido +8,8% sullo stesso periodo dell’anno scorso. A spingere la domanda l’interesse che gli italiani continuano a dimostrare verso questa forma di mobilità, cui si aggiungono in qualche misura anche le dinamiche legate al passaggio all’Euro 5+, il nuovo standard di omologazione moto in tema di emissioni, che entrerà in vigore dal 2025 per tutti i veicoli in commercio.

È questo il quadro che emerge dai dati diffusi in queste ore da Confindustria Ancma (Associazione nazionale Ciclo motociclo accessori). Entrando nel vivo dei numeri del mese, il mercato ha registrato una crescita percentuale dell'8,85%, pari a 18.278 veicoli immatricolati. Riguarda anche il Vco. L’incremento più significativo, così si apprende, è stato quello dei ciclomotori con +12,26% (il miglior risultato dall'inizio dell'anno) e 1.172 veicoli messi in strada. Seguono gli scooter, che registrano una crescita del 10,59% e 9.272 unità vendute, mentre le moto immettono sul mercato 7.834 mezzi, pari a un incremento del 6,38%. Prosegue anche l’avanzata delle minicar, che registrano un incremento annuo del 24,29% e immettono sul mercato 18.522 veicoli. E pure il mercato dei due ruote elettrici registra un parziale positivo: 693 veicoli registrati a novembre per una crescita del 26%.