Sicurezza sociale, un protocollo d'intesa tra i carabinieri e Idrablu per sensibilizzare i cittadini ossolani

Martedì 10 dicembre alle 11.00 nella Prefettura del Vco, alla presenza del prefetto Michele Formiglio, verrà sottoscritto un protocollo d’intesa tra il comando provinciale carabinieri di Verbania e la società Idrablu S.p.A., con l’intento di sensibilizzare la popolazione residente nell’Ossola, sui temi della sicurezza sociale. In particolare, l’iniziativa è tesa a mettere in guardia i cittadini sui fenomeni maggiormente frequenti in ambito territoriale, quali truffe, reati predatori, soprattutto in danno di anziani, violenza sulle donne, frodi informatiche e forme di devianza giovanile.

Nell’ambito del protocollo d’intesa il comando provinciale carabinieri ha realizzato un opuscolo informativo, contenente le principali informazioni e consigli sulle tematiche della sicurezza maggiormente rilevanti, che sarà poi recapitato, a cura di Idrablu S.p.A. che sosterrà i relativi costi, ai circa 38mila consumatori della rete idrica di tutta la Val d’Ossola, assieme alle bollette dei consumi.

L’obiettivo di tale iniziativa, accolta con ampio consenso da parte dei vertici della società Idrablu S.p.A., anche in considerazione dei reati spesso perpetrati da presunti operatori o tecnici di aziende idriche nei riguardi delle fasce deboli della cittadinanza, è di riuscire a trasmettere questi semplici, ma efficaci consigli, ad una importante porzione della popolazione del Vco, spesso vulnerabile alle azioni delittuose di questo tipo, contribuendo ad implementare la consapevolezza delle persone, in particolare delle fasce deboli, in modo da contrastare con più efficacia eventuali tentativi da parte di criminali senza scrupoli.