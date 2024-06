Cade in moto, grave un 16enne elitrasportato a Novara

Grave incidente oggi pomeriggio a Domodossola. Un 16enne è stato vittima di un incidente in sella alla sua moto. E andato a sbattere contro una ringhiera che costeggia la strada in via Leopardi. A dare l'allarme i suoi amici. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita, secondo fonti del 118. Il giovane è stato elitrasportato al Maggiore di Novara in Codice Rosso.