Online il nuovo portale del 112: più accessibile, chiaro e digitale

È attivo da ieri il nuovo sito ufficiale del Numero Unico di Emergenza europeo 1-1-2, raggiungibile all’indirizzo www.112.gov.it. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e finanziata dall’Unione europea attraverso i fondi Next Generation EU, segna un passo importante verso una comunicazione più chiara, accessibile e aggiornata sul funzionamento del servizio di emergenza attivo su tutto il territorio nazionale.

La data di lancio del portale non è casuale: il 21 giugno ricorda l’avvio della prima Centrale Unica di Risposta (CUR) del 112 in Italia, istituita nel 2010 a Varese, in Lombardia. A distanza di 14 anni, l’Italia può contare su un servizio esteso e capillare, con centrali operative in ogni regione e strumenti sempre più efficienti per garantire interventi tempestivi.

Il nuovo sito si presenta con una grafica intuitiva e multilingue, e offre una panoramica completa su tutti gli aspetti del Numero Unico di Emergenza: copertura territoriale, modalità d’uso, accessibilità per utenti con disabilità e il ruolo delle CUR, che gestiscono e smistano le chiamate alle centrali competenti (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera o soccorso sanitario).

Tra le novità più utili c’è l’area dedicata alle “emergenze più comuni”, dove sono disponibili schede informative con consigli pratici su come comportarsi in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Altrettanto rilevante è la sezione dei dati, aggiornata ogni trimestre, che fornisce trasparenza sul numero di chiamate ricevute, smistate o filtrate dalle CUR.

Il portale integra anche servizi specifici come “112Sordi”, la piattaforma nazionale gestita dalla Regione Piemonte per consentire l’accesso alle emergenze da parte delle persone non udenti, e una sezione interamente dedicata a “Where are U”, l’app gratuita del 112 sviluppata dalla Regione Lombardia. Quest’ultima consente di inviare la propria posizione GPS ai soccorsi, ma anche di comunicare in modo silenzioso o testuale in situazioni critiche.