Giornata dedicata agli scomparsi, nel Vco nel 2024 sono 6 le persone svanite nel nulla

Il 12 dicembre ricorre la “giornata degli scomparsi”, un’occasione istituzionale per sensibilizzare la società civile sul fenomeno sempre presente degli allontanamenti volontari.

Pertanto, si commemora tale ricorrenza illuminando con una luce verde la facciata della Prefettura, che fa da cornice ai prestigiosi giardini di Villa Taranto.

Verde …il colore della speranza che non si spegne, la speranza “dei familiari che restano sospesi nel limbo dell'attesa, la scomparsa non è né vita, né morte, ma un orologio fermo all’ultima visione di quel figlio/a, mamma, papà, fratello, sorella, amico/a, marito, moglie che ha detto ‘ciao’ ci vediamo dopo”.

Nel corso dell’anno si è dato avvio allo studio di un “Protocollo d’intesa per l’identificazione dei cadaveri senza nome” secondo le Linee di Indirizzo dettate dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse. La Prefettura del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con le altre autorità, sta ultimando i lavori per la stesura di un disciplinare condiviso di intervento.

In ambito provinciale i dati del 2024 segnalano 31 denunce di scomparsa sfociate nel ritrovamento di 15 persone (per lo più minorenni) e nel rinvenimento di 10 persone senza vita. Rimangono 6 casi di scomparsa ancora aperti.