Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Vi aspetta una settimana incandescente nel corso della quale avrete un mucchio di faccende da sbrigare, animi da placare, idee da rassettare… Da fuori giungeranno notiziole, sul lavoro vi stresserete, in casa sbufferete, tanto che rinvenire un po’ di pace sembrerà un miraggio ma se vi date una calmata riuscirete a far tutto rimanendone soddisfatti malgrado rimaniate titubanti dinanzi ad una profferta. A Santa Lucia mettete un po' di fieno vicino alla porta di casa.

TORO: Meticolosi e puntigliosi non accetterete recriminazioni rimbeccando chiunque si permetta di addossarvi colpe o seguiti a picchiare sul medesimo tasto. Alcuni nativi si toglieranno uno sfizietto, altri dovranno vedersela con i bronci di un congiunto o parente e se un accadimento rallegrerà, un posteriore irriterà. Venerdì e domenica adattissimi per acquisti e giretti nei mercatini. Il 13 dicembre, come portafortuna, mettete sotto l’alberello un bue e un asinello.

GEMELLI: Chissà che dono vi vorrà fare la Luna che il 15 dicembre si fa piena nella vostra costellazione… Forse vi aiuterà a scacciare i brutti pensieri, a prendere una savia decisione, a risolvere un problema o a vedere un po’ di luce dopo le traversie del 2024. Una telefonata o un incontro stupirà, un’amica vi sosterrà e anche la salute migliorerà. Ai nati in giugno accadrà un fatto strano. Se volete attirare la fortuna a Santa Lucia esprimete un desiderio guardando la Luna.

CANCRO: Mai come adesso i colpi di testa risulterebbero azzardati… ragion per cui ponderate i pro e i contro di qualsiasi decisione ed iniziate ad assaporare l’atmosfera delle prossime festività alla faccia di quelle falsità che tanto detestate, poi preventivate delle spese anche per le strenne di Natale e chiaritevi con il partner o con un amico prima di bisticciare. Viste o ritrovi in vista. Se il 13 dicembre collocate una scopetta nella stanza prediletta Santa Lucia la sfiga spazzerà via.

LEONE: Turbati da qualche contesto indigesto avrete spesso le lune strabuzzate ma, visto che prendersela non serve a niente, armatevi di pazienza senza ingigantire ostacoli sormontabili. Marte congiunto al Sole porterà qualche buona novella, vi riprenderete da un momento spossante e organizzarvi adeguatamente sia per un futuro evento che per gli acquisti di Natale. A Santa Lucia sarà di ottimo auspicio accendere una candela bianca e lasciarla consumare lentamente.

VERGINE: Non essendo un granché soddisfatti di come procedono talune faccende vi converrebbe parlarne con chi vi potrebbe aiutare, tagliare con ciò che mai potrà funzionare e fare un’analisi introspettiva al fine di capire quello che veramente volete. Per taluni l’attività assorbirà parecchio, altri batteranno la fiacca, ma per tutti la settimana sarà più avvincente di un romanzo a puntate. La notte di Santa Lucia ponete sulla finestra una pagnotta e una scodella di latte.

BILANCIA: Con il beneplacito del trigono di Giove si placherà un tormentone, scamperete un guaio o vi caverete un ghiribizzo. A volte l’affanno colpirà a tradimento ma non crucciatevi perché Babbo Natale si sta adoperando per regalarvi, a tempo e ora, qualcosa di speciale! Dalla figliolanza giungeranno novelle e un comunicato vi stupirà. A Santa Lucia sarà beneaugurante mettere sette nocciole e del sale grosso sul davanzale. Fattibili degli spostamenti, un sabato fremente e dei combini carini.

SCORPIONE: Sarete talmente indaffarati dal non capire neppure voi da qual parte siete girati… Qualche nativo sarà presissimo dal lavoro, altri rimarranno disgustati dall’altrui stupidità, altri ancora si arrabbieranno per un’iniquità. Ma, a risollevare il morale, arrivano delle sorprese, dei simpatici ritrovi o un omaggio singolare. Per tenere lontano i guai provate a posizionare, il 13 dicembre, un rametto di vischio all’interno dell’abitazione. Domenica convulsa e tendenza ai raffreddori.

SAGITTARIO: Con Saturno quadrato al Sole che sghignazza e l’opposizione del plenilunio si prospetta un periodo insolito dove dare qualcosa di scontato sarebbe esagerato… Sbuffi e dubbi si alterneranno, un tipetto farà il furbetto, una chiamata sorprenderà, un comunicato stupirà, mentre da un’amicona una improvvisata giungerà. Arrivo di soldini per i dicembrini, compleanno sfizioso e Week end peculiare. Il giorno di Santa Lucia è il più ottimale per collocare le lucine sul davanzale.

CAPRICORNO: Non sarà semplice sopportare tipi testoni o musoni o farvi capire nella giusta maniera ma le circostanze richiedono tal compito ed assolverlo darà in seguito ottime ricompense morali. Se pensate di avere un po’ di scalogna contrastatela appendendo, a Santa Lucia, una treccia d’aglio sopra il focolare. Possibili combini per un venerdì un po’ diverso dal consueto. Riparatevi dal freddo, tutelatevi contro l’influenza e siate prudenti sulla strada. Domenica intensa e, per taluni, festaiola.

ACQUARIO: Il trigono di Marte vi aiuterà a trovare uno spizzico di serenità malgrado qualcosina continui a preoccupare e un personaggio a stupire. In ambito privato toglietevi dalla testa un chiodo fisso e frequentate persone portatrici di buonumore. In casa o fuori una donna vi farà incavolare mentre, insieme a terzi, dovrete prendere delle decisioni. Invece, sia il 13 dicembre che nel week end, accadrà qualcosina di veramente particolare. A Santa Lucia concedetevi una magica follia.

PESCI: Alla faccia di Giove e Saturno avversi salirete la china trascorrendo delle giornate incasinate ma beate e, se operate in un settore commerciale, dovrete orchestrarvi al meglio per incrementare le entrate, mentre in ambito privato un cicaleccio rischierà di minare un rapporto interpersonale. Occhio a non strafare in quanto essendo il tono energetico bassino basta un nonnulla a causare un acciacchino. A Santa Lucia fate incetta di nocciole mandorle tostate.

Con l’augurio che le stelle, insieme a Santa Lucia, tante rogne se le portino via…