Nuova partnership tutta italiana nel panorama marketing internazionale: Hub Affiliations acquisisce FAMACS Agency

Hub Affiliations e FAMACS Agency si uniscono in una partnership strategica che rafforza il ruolo dell’Italia come protagonista nel panorama globale del marketing e della SEO. Hub Affiliations, leader italiano nel settore dell’affiliazione e del marketing online, ha acquisito il 65% di FAMACS SRL, un’agenzia di comunicazione e marketing di punta, specializzata in SEO, Digital PR e pubblicità multilingua.

Questa collaborazione rappresenta un passo di enorme rilevanza per il mercato italiano, poiché unisce due eccellenze per offrire soluzioni innovative e competitive nel settore digitale, con un focus sul comparto gaming. Hub Affiliations , già riconosciuta come riferimento nel marketing online e premiata per due volte agli EGR Awards 2024, si arricchisce delle competenze avanzate di FAMACS, rafforzando così il posizionamento dell’Italia come hub di innovazione e professionalità nel marketing digitale e nella SEO internazionale. Una partnership che dimostra come il talento e l’innovazione italiani possano competere e brillare sullo scenario globale.

Un passo in più per l’Italia verso l’espansione globale

FAMACS, fondata dal giornalista Andrea Falco , è nota principalmente per la sua expertise in ambito SEO, con un focus particolare sulla branca offpage e una comprovata esperienza nei mercati cosiddetti sensibili. FAMACS ha costruito il proprio successo grazie alla capacità di mettere la profonda conoscenza dell’editoria digitale al servizio delle moderne esigenze nel campo di digital marketing, per offrire servizi SEO e di link building altamente performanti, supportati da una rete globale di oltre 20.000 siti partner.

Sono proprio queste caratteristiche ad aver colpito il founder di Hub Affilations, Francesco Maddalena: «Abbiamo avuto modo di conoscere FAMACS in occasione di numerosi servizi SEO acquistati per i nostri siti 123scommesse.it, Betadvisor.com, derbyderbyderby.it e scommesseseriea.eu, destinati a clienti storici, leader mondiali nel gaming. L’incontro con Andrea Falco è stato illuminante: la sua ambizione e professionalità ci hanno convinto a investire in un progetto di espansione condiviso».



L’acquisizione consentirà alle due aziende di integrare i servizi avanzati che offrono in un unico ecosistema, unendo solide competenze nell’affiliazione e nel performance marketing con soluzioni SEO altamente specializzate. Questa sinergia punta a rafforzare la presenza delle due realtà sul mercato globale, con particolare attenzione al settore gaming, dove cresce la richiesta di strategie integrate che combinino branding, performance marketing e link building di qualità.

Prospettive di crescita e obiettivi

La partnership tra Hub Affiliations e FAMACS punta a raggiungere obiettivi strategici per il marketing digitale italiano, consolidando la leadership nel settore e offrendo un valore aggiunto ai propri clienti. Tra le priorità, rafforzare la presenza internazionale attraverso un’espansione mirata sia sui mercati emergenti che su quelli consolidati, rispondendo alle esigenze dei principali operatori del settore iGaming con servizi SEO e di branding su misura. Una componente chiave sarà l’integrazione di strategie di link building di alta qualità , pensate per garantire risultati performanti e duraturi, affiancata dal lancio di nuovi servizi innovativi che combinano tecnologie all’avanguardia con soluzioni personalizzate.

Parallelamente, la partnership punta anche a grandi risultati interni, tra cui il potenziamento del team con l’inserimento di nuove figure professionali altamente specializzate, l’ampliamento del portfolio clienti per attrarre un pubblico più ampio e diversificato, e un focus sull’innovazione tecnologica per ottimizzare i servizi e migliorare le performance complessive. Questo approccio ambizioso e integrato mira a consolidare non solo il posizionamento internazionale delle due aziende, ma anche a valorizzare il marketing digitale come strumento di crescita sostenibile e di successo su scala globale.