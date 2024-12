La crescita del mercato delle Sigarette Elettroniche in Italia

Che il vaping sia un fenomeno in costante evoluzione, divenuto ormai un vero e proprio stile di vita e una tendenza fortemente consolidata, non è di certo una sorpresa: basta guardare per strada per rendersi conto del numero di sigarette elettroniche presenti tra le mani delle persone.

I motivi del boom di questi dispositivi elettronici, oltre alla maggiore consapevolezza sui danni legati al fumo tradizionale e al conseguente cambiamento delle preferenze dei consumatori, sono diversi: dalla personalizzazione dell’esperienza al progresso tecnologico nel settore E-cig, passando per la diffusione di prodotti sempre più d'avanguardia sia negli store fisici, che nei negozi online specializzati, come ad esempio Svapostore.net .

In questo articolo andiamo ad analizzare il “fenomeno svapo” e cosa sta succedendo nel mercato delle sigarette elettroniche in Italia.

Sigarette Elettroniche: in Italia aumentano i consumi

Secondo i dati ufficiali, le persone che utilizzano regolarmente la sigaretta elettronica sono passate da 800.000 nel 2014 a quasi un milione e mezzo nel 2023.

Questo ha permesso al mercato italiano di raggiungere un valore stimato di oltre 750 milioni di euro e di registrare così una crescita annuale a due cifre: +29% rispetto ai numeri del 2022.

Sono i giovani tra i 18 e i 34 anni gli utilizzatori più influenti, seguiti da ex fumatori di sigarette tradizionali di tutte le età che cercano in questi dispositivi un’alternativa efficace alla dipendenza da fumo da tabacco. Un’abitudine quasi del tutto non presente invece tra gli over 65.

In aumento anche i prodotti per il vaping disponibili in commercio (+54%): tra i dispositivi elettronici che hanno guadagnato maggiore popolarità nell’ultimo periodo troviamo le sigarette elettroniche usa e getta, le Pod system e le Box mod

Importante sottolineare poi che, rispetto a tutti gli altri paesi europei, l’Italia si distingue per la prevalenza dei negozi fisici rispetto al commercio online, che sta registrando una crescita costante, ma più lenta.

Infine, in questa panoramica non possiamo non analizzare come, nonostante il lancio di numerosi nuovi Brand, il mercato continua ad essere dominato dai marchi storici, che continuano a rappresentare la maggior parte delle vendite.

I fattori della crescita del mercato delle Sigarette Elettroniche in Italia

Come abbiamo anticipato sopra, sono diversi i fattori che hanno provocato quello che viene definito un vero e proprio boom nelle vendite delle E-cig.

Prima di tutto, c’è la consapevolezza maggiore che i consumatori hanno verso la propria salute e che porta molti fumatori a cercare, per abbandonare il vizio, alternative meno dannose rispetto alle sigarette tradizionali.

Questi dispositivi funzionano infatti senza combustione, andando così ad eliminare alcuni dei danni associati alle tipiche sostanze cancerogene del fumo e riducendo anche la dipendenza dalla Nicotina.

Importante anche l’aspetto economico, che rende il vaping una pratica meno costosa nel medio e lungo periodo rispetto all’acquisto dei pacchetti delle classiche “bionde”: una volta che si ha il dispositivo, serve semplicemente sostituire i pezzi di ricambio e comprare i liquidi per poter svapare senza alcun pensiero o costo extra.

Altro fattore che ha influenzato l’ascesa delle sigarette elettroniche nel mercato italiano è senza dubbio il progresso tecnologico: l’innovazione ha reso questi dispositivi sempre più avanzati, promuovendo un’esperienza di vaping assolutamente perfetta e personalizzabile.

Anche la diffusione di nuovi prodotti e di store online sempre più forniti ha contribuito a rendere le E-cig maggiormente accessibili i prodotti, consentendo una penetrazione più capillare sul mercato.

Infine, c’è da tenere in considerazione l’aspetto normativo, con regole e Leggi più chiare sulla qualità e sicurezza dei prodotti che hanno permesso di garantire la massima sicurezza di acquisto, incrementando la fiducia dei consumatori.

Le prospettive future del mercato delle Sigarette Elettroniche in Italia

Le E-cig, grazie alla semplicità con cui possono essere utilizzate e alla possibilità di personalizzare l’esperienza di svapo con dispositivi di ultima generazione, vari aromi e differenti quantità di Nicotina, proseguiranno la loro ascesa come trend del momento.

Il mercato delle sigarette elettroniche in Italia continuerà quindi a crescere nei prossimi anni, alimentato soprattutto da:

● nuovi dispositivi ricaricabili ed E-cig sempre più efficienti e personalizzabili

● tecnologie all’avanguardia in direzione eco-friendly

● diversificazione dei prodotti, anche con aromi e varietà nuove

● espansione dei canali fisici, della capillarità dei punti vendita e dell’integrazione integrazione tra store e shop online

● iniziative educative e nuove ricerche che promuovono l’utilizzo come alternativa al fuo

Tuttavia, il settore dovrà affrontare il delicato equilibrio tra regolamentazione, tassazione e sensibilizzazione sanitaria per consolidare questa crescita.