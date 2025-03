Riccardo Brezza ha presentato la nuova squadra della segreteria provinciale del Pd

Ad affiancare Riccardo Brezza nella segreteria provinciale del Partito democratico sono Michela De Nicola, vice segretaria (sanità e medicina territoriale), Matilde Zanni (organizzazione, comunicazione, tesseramento, festa dell’Unità, Europa), Maria Rosa Gnocchi (pari opportunità e politiche di genere, responsabile delle democratiche Vco), Sara Piemontesi (cultura, sport, tempo libero), Alessandro Buzio (politiche sociali, immigrazione, pubblico impiego), Maria Grazia Medali (aree interne e piccoli comuni), Lucio Reggiori (lavoro, attività produttive). Completano l’organico della nuova dirigenza provinciale dem come invitati permanenti: Anna Bozzuto (tesoriera) e Emanuele Vitale (capogruppo in consiglio provinciale). La nuova segreteria verrà eletta nel congresso in calendario l’1 aprile al Forum di Omegna, alla presenza del segretario regionale Domenico Rossi. Rimarranno in carica 4 anni ma, sottolinea alla presentazione il neo segretario, “l’impegno più ravvicinato saranno le politiche 2027, abbinate a quelle di Domodossola”.

Già partita la campagna “La Salute non aspetta” coi banchetti allestiti in piazza mercato a Villadossola che prosegue, sabato 29, sul lungolago di Baveno dalle 9 alle 13, in piazza Ranzoni a Verbania sempre dalle 9 alle 13, in piazza Cavour di fronte alla farmacia a Domodossola dalle 9 alle 12. “Una battaglia – prosegue Brezza – che il Pd sta conducendo a livello regionale. Il Piemonte non riesce ad attuare le direttive del governo nazionale sulla riduzione dei temi d’attesa. Sulla carta, se uno non riesce a prenotarsi al Cup (Centro unico prenotazioni, ndr) dovrebbe presentarsi con una richiesta scritta. Molti, soprattutto anziani, sono in difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. La campagna ha anche questo scopo: aiutare chi è in difficoltà a seguire la procedura”. A livello verbanese, conclude Brezza “chiediamo al sindaco Albertella di non limitarsi a fumosi appelli all’unità. La vicesegreteria a Michela De Nicola ha anche questo significato, per noi la sanità è prioritaria”. “E’ anche merito nostro – interviene la vicesegretaria – se dalle parole si è passati ai fatti. Si sono finalmente sbloccate le procedure per le Case di comunità”.