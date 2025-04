Congresso nazionale della Lega, i delegati del Vco appoggiano la mozione Molinari-Bagnai

Dal Vco quattro sì alla mozione Molinari-Bagnai. In vista del congresso Lega che si terrà nel prossimo fine settimana a Firenze, i delegati Vco Enrico Montani, Elena Gandofi, Luigi Airoldi e Paolo Marchesa Grandi, fanno sapere di aver firmato la mozione “Autonomia, federalismo e sovranità popolare” presentata dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e da Alberto Bagnai, uno degli ideologi anti-Unione europea del partito di Salvini.

“Dal Vco una scelta unitaria – commenta il segretario provinciale Montani in una nota – e la convinzione che la nostra missione resta quella di avvicinare sempre di più le decisioni ai cittadini e ai territori. La mozione che abbiamo appoggiato dal Vco mette insieme la Lega di oggi a quella di ieri per cambiare l’Italia e l’Europa e, come ha detto Molinari, si pone come obiettivo prioritario in questa legislatura al governo di portare a termine l’autonomia differenziata e di attuare il federalismo fiscale”.