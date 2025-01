Scadenze tributarie gennaio 2025: ecco le date da ricordare

Il primo mese del 2025 porta con sé importanti scadenze tributarie per le aziende italiane. Tra le principali date da ricordare:

16 gennaio: versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell'Iva mensile.

25 gennaio: scadenza per l'invio degli elenchi Intrastat per le operazioni intracomunitarie.

31 gennaio: termine per il pagamento della quarta rata dell'acconto Iva per i contribuenti che ne hanno scelto la rateizzazione.

Organizzare per tempo la documentazione e affidarsi a consulenti esperti può fare la differenza per evitare sanzioni e interessi di mora. Il 2025 richiede precisione e pianificazione per gestire al meglio gli obblighi fiscali.