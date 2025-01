Centro per l'impiego, le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il Centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

• 129013 Ristorante-pizzeria di Crevoladossola località Caddo cerca 1 aiuto cuoco/a con minima esperienza, preparazione di piatti semplici, fritture e contorni. Pulizia e riordino della cucina. Orari martedì/venerdì 17.00/23.00, sabato/domenica 10.30-14.00/17.30/24.00, chiuso il lunedì. Possibilità di supporto negli spostamenti, si richiede massima serietà e buona volontà, contratto a chiamata per il primo periodo di prova.

• 122987 Bar Ricevitoria di Domodossola cerca barista full time, 40 ore settimanali da assumere con contratto di apprendistato. Richiesta disponibilità a lavorare su turni, nei week end e nei festivi.

• 128725 Rivenditore di pneumatici di Crevoladossola cerca Gommista, preferibilmente con esperienza o qualifica professionale per cambio gomme e lavori di piccola meccanica. Contratto a tempo indeterminato full time dopo periodo di prova.

• 128616 Azienda di Casale Corte Cerro cerca 2 addetti/e all’installazione di contatori di gas e acqua. Richiesta minima esperienza in campo idraulico e autonomia negli spostamenti. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Full time 7.30-12.30/13.30-16.30

• 128592 Azienda di Ornavasso cerca Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Preferibile esperienza ma si valutano anche profili junior con Laurea triennale o Diploma Tecnico. Richieste ottime doti relazionali e autonomia negli spostamenti.

• 128390 Azienda metalmeccanica situata ad Omegna cerca un operaio generico da inserire principalmente nel reparto sabbiatura. Richiesta forza fisica per spostamento carichi pesanti. Contratto di prova full time di un mese con obiettivo inserimento stabile.

• 128374 Azienda edile Ossolana cerca muratore qualificato, con esperienza. Richiesta autonomia negli spostamenti. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Apprendistato per profili junior.

• 128340 Azienda che gestisce diverse attività tra Stresa e le Isole cerca due giardinieri per manutenzione giardini di Isola Bella e Madre. Si ricerca una figura già qualificata ed una junior da affiancargli. Richiesta esperienza per la posizione di giardiniere esperto.

• 128162 Azienda di consulenza in ambito di sicurezza sul lavoro e igiene cerca una figura da inserire in organico nella posizione di impiegato tecnico, al fine di eseguire sopralluoghi e consulenza presso i clienti in merito a sicurezza sul lavoro, igiene alimentare e redazione dei relativi documenti. Richiesta laurea inerente, conoscenza delle normative, possesso patente per spostamento sui vari cantieri. Contratto a t. det. oppure apprendistato a seconda del profilo.