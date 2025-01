Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

129136 Azienda di Ornavasso cerca Impiegato/a per gestione ordini clienti e fornitori, emissione schede di lavorazione, gestione commesse e fidelizzazione clienti. Richiesto diploma, conoscenza dell'inglese, competenze informatiche (Microsoft Office, GP90) e ottime doti organizzative e relazionali. Orario full-time, inserimento da valutare in base all'esperienza.

129130 Carrozzeria a Montecrestese cerca apprendista carrozziere da affiancare a un esperto per la riparazione veicoli e la rimozione di ammaccature e danni. Richiesta voglia di imparare, precisione e propensione ai lavori manuali. Contratto di apprendistato.

129129 Carrozzeria a Montecrestese cerca un verniciatore con esperienza, autonomia e precisione. Contratto a tempo determinato, con possibilità di indeterminato, orario full-time e retribuzione a partire da 1500€.

129098 Multinazionale settore telecomunicazioni con sede a Mergozzo cerca 3 Tecnici delle Telecomunicazioni per manutenzione e riparazione guasti e lavori in quota per posa cavi. Richiesta esperienza, patente B, autonomia negli spostamenti, predisposizione ai lavori in altezza e buona conoscenza della lingua italiana. Contratto a tempo determinato full-time.

129097 Multinazionale settore telecomunicazioni con sede a Mergozzo cerca 3 escavatoristi per attività di scavo per la posa di cavi in fibra ottica. Richiesta esperienza nella mansione, patente B, abilitazione alla conduzione di macchine movimento terra, attestato MMT e buona conoscenza della lingua italiana. Contratto a tempo determinato full time.

129083 Ristorante a Mergozzo cerca personale per la stagionale 2025: 1 aiuto cucina-lavapiatti, 1 cameriere/a di sala e 1 cameriere/a ai piani. Richiesta esperienza, autonomia negli spostamenti e buona conoscenza della lingua italiana. Contratto full-time a tempo determinato per circa otto mesi, senza possibilità di alloggio.

129013 Ristorante-pizzeria di Crevoladossola località Caddo cerca 1 aiuto cuoco/a con minima esperienza, preparazione di piatti semplici, fritture e contorni. Pulizia e riordino della cucina. Orari martedì/venerdì 17.00/23.00, sabato/domenica 10.30-14.00/17.30/24.00, chiuso il lunedì. Possibilità di supporto negli spostamenti, si richiede massima serietà e buona volontà, contratto a chiamata per il primo periodo di prova.

122987 Bar Ricevitoria di Domodossola cerca barista full time, 40 ore settimanali da assumere con contratto di apprendistato. Richiesta disponibilità a lavorare su turni, nei week end e nei festivi.

128592 Azienda di Ornavasso cerca Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Preferibile esperienza ma si valutano anche profili junior con Laurea triennale o Diploma Tecnico. Richieste ottime doti relazionali e autonomia negli spostamenti.

128340 Azienda che gestisce diverse attività tra Stresa e le Isole cerca due giardinieri per manutenzione giardini di Isola Bella e Madre. Si ricerca una figura già qualificata ed una junior da affiancargli. Richiesta esperienza per la posizione di giardiniere esperto.

128162 Azienda di consulenza in ambito di sicurezza sul lavoro e igiene cerca una figura da inserire in organico nella posizione di impiegato tecnico, al fine di eseguire sopralluoghi e consulenza presso i clienti in merito a sicurezza sul lavoro, igiene alimentare e redazione dei relativi documenti. Richiesta laurea inerente, conoscenza delle normative, possesso patente per spostamento sui vari cantieri. Contratto a t. det. oppure apprendistato a seconda del profilo.

127123 Azienda di Gravellona Toce cerca un/una addetto/a al montaggio e installazione di box doccia. Richiesta esperienza in settori analoghi, diploma tecnico, patente B, buona manualità e precisione. Contratto full-time, finalizzato all'assunzione stabile, orario 8:30-12:00/14:00-18:30.