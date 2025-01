Le azioni dei consumatori dipendono dagli influencer digitali

Come gli influencer plasmano il comportamento dei consumatori

Siamo nel mezzo dell’era dei social media e del marketing digitale, dove ci sono i cosiddetti influencer a dominare la piazza (anzi: le piattaforme), figure che sono emerse come una delle forze più potenti nel plasmare il comportamento dei consumatori. Con la proliferazione di piattaforme come Instagram, YouTube, TikTok e Twitter, gli influencer si sono trasformati infatti da semplici personalità online in decisori chiave del mercato online e non solo.

Sono, infatti, in grado di influenzare le decisioni di acquisto, plasmando l’opinione pubblica e modificando interamente il modo in cui i vari marchi comunicano con i consumatori. Un fenomeno che è diventato virale, reale e quasi un’abitudine a cui non si fa più caso.

Da dove vengono e chi sono gli influencer?

Partiamo dalle basi: un influencer è una presente e impegnata in una o più piattaforme social con un seguito numeroso e che – postando, pubblicando e presenziando online – ha il potere di influenzare le decisioni degli altri.

Gli influencer sono spesso specializzati in nicchie specifiche come la moda, la bellezza, il fitness, la tecnologia, il cibo ma anche i giochi da casinò online. Pensate a come, anche solo spiegando come effettuare il vulkan vegas login per giocare a una slot machine, si mettano in gioco…e letteralmente! Questi individui coltivano un rapporto con i loro follower producendo contenuti che risuonano con i valori, gli interessi o gli stili di vita del loro pubblico. Questo fa sì che gli influencer siano più relazionabili e, di conseguenza, più persuasivi della pubblicità tradizionale.

Esistono vari tipi di influencer, classificati in base alla dimensione del loro seguito: quando superano il milione di follower, si tratta spesso di celebrità.

L’impatto psicologico degli influencer

La psicologia alla base dell’influencer medio risiede nelle relazioni parasociali. L’idea principale è che le persone sono fondamentalmente più propense ad adottare comportamenti o a prendere decisioni in base alle azioni degli altri. Ed è proprio così che entrano in campo gli influencer i quali, mostrando ai loro follower i prodotti che utilizzano o lo stile di vita che conducono, riescono a influenzare l’andamento di chi li segue e ascolta.

I follower instaurano un certo rapporto con gli influencer, anche se questi ultimi non interagiscono con il singolo individuo a livello personale; i contenuti che producono, tuttavia, favoriscono un senso di familiarità e un legame emotivo. Questo legame rende i follower più propensi a fidarsi delle loro opinioni (compresi i consigli sui prodotti), come se l’influencer fosse un amico che offre un consiglio, rendendo la sua approvazione più convincente rispetto alle pubblicità tradizionali che possono sembrare distanti o impersonali.

Dal marketing classico agli influencer digitali

Le forme tradizionali di pubblicità, come gli spot televisivi, gli annunci radiofonici e la stampa, hanno perso indubbiamente efficacia negli ultimi anni. I consumatori sono sempre più resistenti alla pubblicità diretta, e spesso utilizzano gli ad-blocker o mandano in spam i contenuti irrilevanti. Al contrario, la figura dell’influencer marketing è accattivante, più organica e i consumatori si sentono coinvolti.

Gli influencer colmano il divario tra intrattenimento e pubblicità. La loro capacità di creare contenuti autentici li rende più relazionabili e attraenti. Mentre le sponsorizzazioni delle celebrità possono sembrare scollegate dal consumatore medio, gli influencer sono visti come più personali. Questo legame permette di aumentare la fiducia e il coinvolgimento del pubblico, rendendo il tutto uno strumento potente per i marchi che cercano di raggiungere alcune nicchie di mercato.

L’importanza delle piattaforme digitali

Con la presenza massiccia di tutte le nuove piattaforme social, il ruolo dell’influencer è più accessibile che mai. Instagram, TikTok, YouTube e Twitter consentono agli influencer di raggiungere un pubblico globale con un semplice smartphone e una connessione a Internet grazie alla condivisione di contenuti e al coinvolgimento in tempo reale.

Gli algoritmi – elementi essenziali di queste piattaforme – danno spesso priorità ai contenuti dei creatori con cui gli utenti si impegnano, assicurando che gli influencer possano rimanere in contatto con le loro comunità e modellare continuamente il comportamento dei loro follower.

Le piattaforme social offrono anche strumenti avanzati di targeting, che consentono agli influencer e ai marchi di raggiungere un pubblico specifico in base a fattori quali la posizione, gli interessi e i dati demografici. Questo approccio consente di avere un impatto diretto sui consumatori, che hanno maggiori probabilità di essere interessati ai prodotti che gli influencer promuovono.

Influencer e sfide future

Nonostante la sua efficacia, la mancanza di trasparenza di alcune partnership con gli influencer ha portato allo scetticismo dei consumatori (il caso di Chiara Ferragni lo dimostra chiaramente). Le promozioni fuorvianti o ingannevoli possono danneggiare la credibilità di un influencer e la reputazione del marchio. Per questo motivo, molti enti normativi hanno introdotto linee guida che richiedono agli influencer di rivelare chiaramente i contenuti sponsorizzati e le partnership a pagamento.

Inoltre, la possibilità che gli influencer promuovano standard di bellezza non realistici o stili di vita non salutari – tra cui anche la promozione dei casinò online o del gioco d’azzardo – può avere effetti negativi sui loro follower. La pressione a mantenere un’immagine idealizzata può portare a problemi e difficoltà di salute mentale, soprattutto tra il pubblico più giovane.

I marchi e gli influencer devono essere responsabili nella loro comunicazione, assicurandosi di promuovere valori positivi e inclusivi. Perché gli influencer sono diventati una forza trainante nel plasmare il comportamento dei consumatori. Hanno trasformato le strategie di marketing tradizionali, consentendo ai marchi di entrare in contatto con il pubblico a un livello più profondo. Tuttavia, è importante che sia gli influencer sia i marchi affrontino le questioni etiche e mantengano la trasparenza.