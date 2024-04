Back To Teenage, arriva la serata con Ossola Events al Trocadero

Tanta innovazione e tante idee tra le proposte della nuova gestione del Trocadero e, aprile, inizia subito con una novità. L’associazione Ossola Events, ha deciso di portare sabato 6 aprile un evento mai visto in zona:

Back To Teenage è più di una festa, è un'esperienza unica che riporta indietro nel tempo, attraverso i ricordi condivisi degli anni 2000. Con una playlist che spazia dalle hit di Disney alle canzoni pop più celebri del decennio, questa festa a tema offre un viaggio nel primo decennio del nuovo millennio. Con karaoke dedicati è un'occasione per rivivere le emozioni dell'infanzia e dell'adolescenza per chi è cresciuto tra gli anni Novanta e i primi anni del 2000.

“Abbiamo deciso di provare a proporre qualcosa che potesse differenziarsi dal solito mood e dalle solite serate. - dice Manuel Imperiale, il presidente dell'Associazione – L'ingresso sarà gratuito dalle ore 23.00. A mezzanotte inizia lo spettacolo, bisognerà scostarsi dal solito pensiero di serata e di discoteca, perché quello che portiamo è un vero e proprio tutto nel passato recente, con musica dedicata ai classici Disney e agli anni 2000.”

Una serata particolare e da non perdere, l'evento sarà in sala grande e ci sarà uno schermo nella quale verranno proiettati i video. “Cercheremo di ricreare l’atmosfera degli anni passati nelle nostre camerette, ascoltando canzoni e guardando serie cartoni e film che ormai le nuove generazioni non conoscono - continua l'organizzatore - Saranno apprezzati costumi e travestimenti e confidiamo nel fatto che tutti sapranno divertirsi. Nella speranza, di portare avanti questo progetto con delle novità sempre migliori."