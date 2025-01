Mercato immobiliare, il Vco è la provincia più costosa del Piemonte

Volano sia la domanda di affitto che quella di vendita in Piemonte negli ultimi 12 mesi, con la prima che sale del 19,9% e la seconda del 24,7%. In entrambi i casi, tale solido rialzo dell’interesse ha condotto a una concomitante ascesa anche dei prezzi, su dell’11% nelle locazioni e del 6,3% nelle compravendite. Stando ai dati tratti dall’osservatorio annuale piemontese elaborato da Immobiliare.it, comprare casa in regione richiede oggi un esborso di 1.563 euro/mq medi, mentre per affittare servono ancora meno di 10 euro/mq medi, precisamente 9,5.

La provincia del Verbano Cusio Ossola si conferma l’area più costosa dell’intera regione, sia per quanto riguarda l’acquisto sia per l’affitto. Sul territorio del Vco, infatti, il prezzo medio al metro quadro è di 1.964 euro, mentre il canone mensile medio è di 10,46 euro al metro quadro (in questo caso il Vco è superato solo da Torino con 10.71 euro).