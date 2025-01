Sicurezza sulle piste da sci: tre agenti della polizia di Stato nel comprensorio di San Domenico

Ha preso avvio il 23 gennaio il servizio di sicurezza e soccorso in montagna degli sciatori a cura della polizia di Stato presso il comprensorio sciistico di San Domenico, ove sono stati impiegati 3 operatori della polizia di Stato fino al 5 maggio 2025. Gli stessi provengono dal settore polizia di frontiera di Domodossola e dalla sezione di polizia stradale di Novara e saranno a disposizione della Questura di Verbania.

Gli operatori di questa specialità della polizia di Stato interverranno non solo per assicurare il rispetto delle regole sulle piste da sci ma anche in caso di incidenti, calamità naturali e per ogni necessità di soccorso. I poliziotti sono stati assegnati a seguito di uno specifico corso di formazione a livello giuridico e sanitario tenutosi presso il centro addestramento alpino della polizia di Stato di Moena.

Come previsto dalla normativa l'attività istituzionale che svolgeranno gli operatori assegnati al Distaccamento sciatori costituisce una forma specializzata di controllo del territorio, nell'ambito della quale "l'attività di vigilanza e gli interventi di soccorso si inseriscono nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione generale e soccorso pubblico assicurati dalle Questure territorialmente competenti".

Il servizio verrà assicurato dalle 08.30 alle 17.00 tutti i giorni della settimana.