Nuovo sciopero degli specialisti ambulatoriali dell'Asl Vco

“Gli specialisti ambulatoriali interni dell’Asl Vco il 27 gennaio faranno l’ultimo sciopero generale già programmato nell’era del direttore generale Serpieri, che ha lasciato all’azienda un notevole passivo in milioni di euro e nessun rimpianto per la sua partenza (qualche beneficiato dell’ultima o della prima ora non sarà d’accordo, ma tant’è)”. Così la segreteria territoriale di Uil Flp Vco annuncia lo sciopero generale in programma per il prossimo lunedì.

“Alla conclusione dello sciopero – si legge nella nota del sindacato - porremo gli stessi problemi al nuovo direttore generale, che ancora non ha avuto il tempo di incontrare tutte le organizzazioni sindacali e staremo a vedere se cambiando i “musicanti” sarà suonata la stessa musica o una diversa e più godibile per i lavoratori dell’Asl Vco”.

“Porremo sul tavolo – sottolineano i sindacati - gli stessi problemi già posti in passato, che non hanno prodotto alcun risultato tangibile, anzi ne rileviamo il netto peggioramento, non solo dei conti, ma anche dell’organizzazione dei servizi e in particolare di quello della specialistica ambulatoriale, che dovrebbe partecipare attivamente alla riduzione delle liste di attesa, ma purtroppo è gestita in un modo, che non ci convince e siamo decisi a far sì che cambi. La Uil Fpl del Vco, come abbiamo detto a tutti i direttori generali che si sono succeduti nel tempo, c’era prima che loro arrivassero, c’è mentre loro “governano” e ci sarà anche quando se ne saranno andati”.