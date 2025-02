CargoBeamer inaugura la nuova rotta Stoccarda – Domodossola

CargoBeamer, azienda leader nel trasporto di semirimorchi su rotaia, amplia la sua rete in Europa con un nuovo collegamento tra Kornwestheim vicino a Stoccarda e Domodossola nel nord Italia. Dall'11 febbraio sulla nuova rotta saranno offerti tre viaggi settimanali di andata e ritorno. Le partenze da Kornwestheim sono programmate su tre giorni, ossia lunedì, mercoledì e venerdì, mentre i treni da Domodossola circolano nelle giornate di martedì, giovedì e sabato.

Con questa nuova linea, CargoBeamer rafforza la sua capacità di passare dal trasporto su strada a quello ferroviario ecologico e potenzia ulteriormente il proprio ruolo di leader nel trasporto combinato transalpino. Il collegamento con Stoccarda è la seconda linea dell’azienda tra la Germania e l'Italia: sulla rotta Kaldenkirchen – Domodossola, i treni CargoBeamer trasportano già ogni mese diverse migliaia di semirimorchi attraverso le Alpi.

Su tutte le linee CargoBeamer, il trasporto viene effettuato senza la motrice o il personale di guida, consentendo alle aziende di trasporto un uso efficiente delle rispettive risorse e un notevole risparmio in termini di emissioni di CO2.Focus sulla sostenibilità: riduzione dell'80% delle emissioni di CO2Sulla nuova linea, l’offerta di capacità di trasporto si avvale di un concetto aperto adatto a tutti i tipi di semirimorchi, gruabili o meno, container, casse mobili o semirimorchi speciali come semirimorchi cisterna e frigoriferi.

Senza ulteriori investimenti nella flotta di veicoli, le aziende di logistica possono trarre vantaggio dalla ferrovia e ridurre di circa l'80% le emissioni di CO2 per unità trasportata rispetto ai camion diesel. La trazione è fornita da Ffs Cargo International. Sul versante tedesco ci si avvale del terminal Duss di Kornwestheim, mentre in Italia i treni sono gestiti nel terminal CargoBeamer di Domodossola.

"Con il nuovo collegamento tra Stoccarda e Domodossola, rafforziamo la nostra posizione di attore centrale nel trasporto combinato transalpino", spiega Boris Timm, COO di CargoBeamer. "L'area di Stoccarda è una delle regioni economiche più forti d'Europa. Con il collegamento alla nostra rete, offriamo ai nostri clienti un'ulteriore opportunità di gestire i loro trasporti tra la Germania e l'Italia all’insegna di sostenibilità ed efficienza. Allo stesso tempo, la nuova linea è un ulteriore tassello nello sviluppo del nostro terminal di Domodossola, che espanderemo trasfromandolo in uno degli hub più efficienti d'Europa per la movimentazione di semirimorchi".

Il gruppo CargoBeamer AG è un innovativo fornitore di servizi logistici nel segmento del “trasporto combinato strada-rotaia”. In qualità di pioniere nella decarbonizzazione su larga scala per il trasporto merci in Europa, la missione di CargoBeamer è quella di trasferire il traffico dalla strada alla ferrovia con soluzioni rivoluzionarie ed efficienti dal punto di vista dei costi. Il sistema CargoBeamer, composto da vagoni brevettati, terminal di trasbordo e un software logistico, consente anche il trasporto su rotaia di semirimorchi non gruabili, con una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e di altri costi esterni. Attualmente, i treni CargoBeamer operano in Germania, Francia, Italia e Regno Unito. L’azienda sta lavorando alla realizzazione di una rete europea di terminal CargoBeamer efficienti, collegati con treni intermodali ad alta frequenza. Ciò si traduce in un trasporto ferroviario a basso impatto ambientale per centinaia di migliaia di semirimorchi all’anno e in un notevole sollievo per l’ambiente e la società.