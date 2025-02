Claudio Fiora in finale alla Open World Cocktail Competition

Per il secondo anno consecutivo, Claudio Fiora, domese, bar manager del lussuoso Boutique Hotel Al Piolet di Cervinia, parteciperà alla finale della Open World Cocktail Competition. L'evento, che si terrà a Cefalù, in Sicilia, dal 16 al 19 marzo, vedrà sfidarsi i 50 migliori bartender al mondo per il titolo di Barman dell'Anno 2025.

Nel 2023, Claudio si era classificato al 14° posto, un ottimo risultato, ma quest'anno punta al podio grazie anche al supporto del suo sponsor Glep Beverages e al Gin Fulmine, prodotto sul Lago d’Orta con botaniche a km 0 da Ezio Primatesta.