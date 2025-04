Case popolari, Atc replica a Gibertoni: "Analisi scorretta e superficiale"

Dopo le esternazioni del neosegretario cittadino del Pd Fabio Gibertoni, che su OssolaNews ha definito le case popolari Atc di Villadossola “un problema che non può più essere ignorato”, è il presidente dell’Agenzia Marco Marchioni a intervenire in una nota per replicare all’esponente del partito democratico.

Dice Marchioni: “L’analisi fatta da Gibertoni è scorretta sotto molteplici aspetti e dimostra una scarsa conoscenza della materia edilizia sociale, ma diventa addirittura grave laddove denuncia presunti “gravi problemi strutturali negli edifici”. Ha forse in mano, il neo e giovane segretario Pd, una o più perizie che Atc ignora esistano? La critica politica la capisco – commenta Marchioni – insinuare, invece, di possibili – ancorché inesistenti – rischi per chi vive nell’ex villaggio operaio è deplorevole e sinonimo di disonestà intellettuale. La situazione delle case popolari in Italia non è facile, ciò nonostante basterebbe mettere il naso fuori dai confini della nostra provincia per rendersi conto che il Sisma e il Vco in generale, godono di buona salute. Invito Gibertoni a uscire da Villadossola per prendere contatto con altre realtà similari in Piemonte e non solo: capirebbe di aver scritto parecchie sciocchezze, forse allo scopo di ritagliarsi uno spazio sui giornali locali. Ad ogni buon conto, lo ripetiamo sempre, si può fare di più e meglio, e per questo, negli ultimi anni, con la collaborazione dell’amministrazione di Villadossola e del sindaco Toscani, abbiamo messo mano anche alla nota questione “morosità”, non solo per recuperare risorse economiche, ma anche nel rispetto degli inquilini che pagano. Invito dunque il neosegretario ad usare cautela nell’affrontare un discorso delicato, sia dal punto di vista sociale che economico, quale è quello dell’edilizia residenziale pubblica. Più che fare esercizio di retorica ed allarmare inutilmente i nostri utenti – dice ancora Marchioni – varrebbe invece la pena che Gibertoni spendesse le sue energie e quelle del partito che rappresenta per aiutarci a far capire che senza riscuotere affitti e bollette, e all’ex Sisma come ormai noto la morosità tocca il 62 % per oltre 1 milione di debito, è ben difficile per Atc intervenire nelle manutenzioni con la forze che tutti vorremmo e che la parte, seppur minoritaria, che regolarmente paga, meriterebbe”.

Ancora Marchioni: “Perché l’esponente Pd non è venuto l’altro giorno a confrontarsi con noi e gli inquilini nel corso del sopralluogo fatto alla presenza anche di giornalisti e operatori tv? Avrebbe scoperto una realtà ben diversa da quella che descrive. Perché asserire che il piano di manutenzione sarebbe condotto in assenza di criteri chiari quando, ciò è emerso anche nell’ultima riunione in comune, Atc negli ultimi cinque anni ha investito in manutenzione una somma ben maggiore di quella incassata per pigioni, spese di gestione ed anticipazioni? Le infiltrazioni di cui parla riguardano solo tre tetti in piode su tutto il complesso e si stanno predisponendo gli interventi per eliminare anche questo problema che si sostanzia, peraltro, nel bagnamento della soletta di tre alloggi, senza percolamento di acqua all’interno, solo in occasione di temporali di forte intensità. Affermare poi che non si siano sfruttate le risorse messe a disposizione dal Pnrr significa non avere idea non solo del funzionamento della “macchina Atc”, ma neppure dei criteri di assegnazione di detti fondi alle Agenzie Territoriali per la Casa. Osservo, infatti, che Atc ha ottenuto tutta la parte dei fondi Pnrr messi a sua disposizione dovendoli tuttavia utilizzare, per legge, nelle città a maggior tensione abitativa. Perché, poi, asserire che ci sarebbe scarsa comunicazione, quando, invece, Atc invia mensilmente a propri inquilini un bollettino con tutte le informazioni più rilevanti e mette a disposizione strumenti che consentono agli utenti raggiungerla - e lo fanno - 365 giorni l’anno? Una serie di affermazioni davvero superficiali, quelle rese dal segretario Pd, cui auguriamo per il futuro di trovare spazio sui media locali con argomentazioni più solide e, soprattutto, costruttive, per il bene della collettività che dovrebbe rappresentare. Tante belle frasi quelle di Gibertoni – conclude il presidente di Atc Piemonte Nord – ma una scarsa conoscenza della realtà locale e nazionale”.