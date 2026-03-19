Pasqua tra gusto e tradizione allo Stockalperturm di Gondo

“Natale con i tuoi, Pasqua insieme a noi” non è solo uno slogan, ma l’invito dello Stockalperturm di Gondo a vivere una giornata di festa all’insegna della convivialità e della buona cucina, in una cornice suggestiva a pochi passi dal confine italiano.

Per l’occasione, la struttura propone un menù fisso pensato per valorizzare i sapori della tradizione con un tocco di ricercatezza. Il percorso gastronomico per gli adulti si apre con una terrina di carne e pistacchi accompagnata da cialda di pane, confettura di cipolle rosse e misticanza, per poi proseguire con paccheri di Gragnano ai funghi porcini e cavolo nero. Il secondo piatto è un grande classico delle festività: cosciotto di agnello al forno servito con carciofi alla romana e patate al timo. A chiudere, una cheesecake ai frutti rossi. Il costo è di 59 franchi.

Attenzione particolare anche alle famiglie: per i più piccoli è previsto un menù dedicato con pasta al pomodoro oppure cotoletta con patatine, bibita inclusa, al prezzo di 15 franchi. Non manca una sorpresa speciale curata dallo staff dello Stockalperturm.

Accanto alla proposta principale, pensata per chi desidera un pranzo strutturato, resta disponibile anche un’alternativa più informale ma sempre legata alla convivialità: la formula “all you can cheese” con raclette e fondue, proposta a 39 franchi a persona. Una possibilità in più, ideale per chi preferisce un’esperienza più libera e condivisa.

L’atmosfera dello Stockalperturm, edificio storico dal fascino intatto nel cuore di Gondo, contribuisce a rendere speciale l’appuntamento pasquale, trasformandolo in un’occasione per ritrovarsi attorno alla tavola e godere di un’accoglienza genuina.

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