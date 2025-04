“Gli alberi e i fiori della Val Grande”: nuovo incontro didattico con il Cai Vigezzo

Club Alpino Italiano: proseguono le attività didattiche per il settore giovanile nate dalla collaborazione tra le sezioni di Villadossola, Domodossola, Varzo e Vigezzo. “Gli alberi e i fiori della Val Grande” è il titolo dell'incontro in programma venerdì 4 aprile a cura del reparto carabinieri del Parco Nazionale della Val Grande. Appuntamento alle 20.45 presso la sede del Cai Vigezzo in via Pittor Carlo Fornara 49 a Prestinone di Craveggia.