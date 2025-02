''Da sempre Domo ha un ospedale di riferimento per tutto il Vco: la sua funzionalità va salvaguardata''

Ospedale unico e nuovo o due ospedali ristrutturati? Il dibattito in provincia è aperto. Con l’ala verbanese guidata da Giandomenico Albertella – probabile presidente della Rappresentanza dei sindaci, che già spariglia le carte puntando, se passasse l’idea della struttura unica, a far sì che non vanga realizzata oltre Fondotoce.

Insomma, per dirla come spesso fa il sottosegretario Alberto Preioni , quando si parla di ospedale unico ‘’Il territorio litiga su dove farlo’’.

Ci ha incuriosito il silenzio del sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi. Che non s’è sottratto alla nostre domande.

E’ importante per Domodossola e per la sanità provinciale avere anche il sindaco di Domodossola nella rappresentanza dei sindaci dell’Asl VCO?

‘’L’uscente Rappresentanza dei Sindaci dell’Asl VCO ha predisposto una bozza di regolamento che prevede la presenza di diritto, al suo interno, dei Sindaci dei comuni principali della Provincia che sono sede di strutture ospedaliere, cioè Verbania, Domodossola e Omegna: questo perché la nostra comunità provinciale ha esigenze particolari, dettate dalla specificità montana del territorio, che devono essere considerate complessivamente nell’ambito delle politiche sanitarie.

La presenza dei Sindaci dei tre principali Comuni potrebbe quindi garantire la più completa informazione a vantaggio delle decisioni che l’Asl VCO prenderà in autonomia, ricordando però che la rappresentanza esprime pareri non vincolanti.

Per rispondere alla domanda credo sia importante che la sanità regionale riesca a dare risposte concrete ai cittadini, il problema non è certo un posto nella rappresentanza: ormai le esigenze in campo sono note e arcinote’’.

Si è riaperto il dibattito su ospedale unico e ristrutturazione dei due esistenti: quale è oggi la posizione di Domodossola?

‘’La posizione di Domodossola è la stessa di sempre. Qualsiasi decisione riguardante la programmazione sanitaria dovrebbe essere presa in maniera seria e ponderata, tenendo conto delle esigenze dei cittadini e delle realtà locali e non dei continui cambi di posizione figli di una politica di basso profilo.

La nostra Città ha sempre avuto un ospedale importante, di riferimento per l’Ossola e per l’intero territorio provinciale, e la sua funzionalità deve essere salvaguardata.

Siamo pronti a collaborare con le altre istituzioni per garantire che il sistema sanitario provinciale riprenda a rispondere in modo efficiente e adeguato alle necessità della popolazione, ma senza compromettere i servizi e l’indotto che ruotano intorno al nostro storico Ospedale.

Ad oggi, comunque, dobbiamo necessariamente ricordare che le amministrazioni parlano per atti e che Regione Piemonte ed Asl VCO hanno deliberato per la riqualificazione degli Ospedali Castelli e San Biagio.

Inoltre, se hanno ancora qualche valore le parole degli amministratori, dobbiamo ricordare anche quanto il presidente Cirio dichiarò testualmente durante la presentazione della proposta di riqualificazione dei due ospedali: “La Regione non torna sui suoi passi, ma trova corretto mettere sul tavolo una nuova opportunità che tre anni fa non esisteva. Non abbiamo accantonato nulla, l’opzione del nuovo ospedale a Domodossola, con una struttura più snella a Verbania, c’è ancora. Ma visto che si è manifestata l’opportunità di tenere due ospedali “gemelli” e di buona qualità, abbiamo voluto presentarla ai sindaci”.