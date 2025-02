La Findomo Pediacooph24 trionfa al supplementare: Borgoticino ko 101-95

La Findomo Pediacooph24 batte un colpo. E che colpo! Nello scontro diretto con Borgoticino, gli ossolani hanno vinto per 101-95 al supplementare, dopo un match palpitante, ricco di colpi di scena ed emozioni, con continui capovolgimenti di risultato.

Una vittoria che porta Domo al sesto posto in coabitazione con altre squadre, in piena bagarre play-off, una vittoria che ha una firma, quella dell'eterno Maurizio Realini, autore di sei triple, cinque nel momento decisivo. Per lui il titolo sacrosanto di mvp con 26 punti, 1 in più del sempre decisivo Donaddio. Da applausi anche Carusi con 22 punti, poi altri cinque giocatori a referto mentre per gli ospiti ci sono stati cinque giocatori in doppia cifra.

Una settimana difficile per la Cestistica, con la separazione da coach Fabbri per dissidi con il gruppo squadra e la promozione al suo posto del vice Scillone. "Un successo entusiasmante, arrivato con il cuore, la determinazione e la qualità che questo gruppo ha. Sono felice, perchè quando si prendono certe decisioni, sempre nell'interesse supremo della società - cosi il presidente Guerra - si rischia sempre di sbagliare. Mi auguro che ora ci sia massima unione per raggiungere l'obiettivo play-off: poi ci divertiremo e potremo essere la mina vagante della post season".