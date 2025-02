Rappresentanza sindaci dell'Asl, Songa: "I cinque eletti hanno posizioni diverse, si tornerà in stallo"

In seguito all’assemblea dei sindaci, tenutasi nella serata di ieri nella sede della provincia e che ha portato all’elezione della rappresentanza dei sindaci dell’Asl Vco, arriva il commento di Luigi Songa, rappresentante di Indipendenza. “Non possiamo che constatare una sola nota positiva – le sue parole - cioè che sono rappresentate le tre città più importanti e i piccoli comuni”. Il nuovo presidente eletto è infatti Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania, affiancato da Lucio Pizzi (Domodossola), Daniele Berio (Omegna), Filippo Cigala Fulgosi (Ornavasso) e Paolo Marchesa Grandi (Loreglia).

“Ma ciononostante – sottolinea Songa - non possiamo che rilevare come i cinque rappresentanti eletti (tutte persone stimabili, intendiamoci) sono su cinque diverse opzioni differenti relativamente alla sanità del Vco. Questo purtroppo non potrà che creare una ulteriore situazione di stallo, come peraltro già avviene da almeno un ventennio, a scapito di una programmazione volta a guardare al futuro”.