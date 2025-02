Bim, i consorzi piemontesi incontrano l'assessore Gallo

Il coordinamento dei consorzi Bim (bacino imbrifero montano) del Piemonte guidato da Igor Alessandro Bonino (Pellice) e formato dai presidenti Bim Marco Margaria (Po), Marco Bonatto Marchello (Orco e Soana), Giovanni Fina (Varaita) e Marco Puglisi (Dora Baltea), ha incontrato ieri l'assessore regionale alla montagna Marco Gallo.

“Durante l’incontro sono state affrontate molte tematiche sensibili legate ai rapporti tra comuni, territori e industria idroelettrica, a cominciare dalla efficienza nella riscossione dei sovracanoni”, ha dichiarato in una nota Igor Alessandro Bonino, presidente del consorzio Bim Pellice e consigliere della FederBim. L'assessore Gallo, che a sua volta fino a prima del suo ingresso nella giunta Cirio era presidente del consorzio del Varaita, “ha mostrato una profonda conoscenza della materia e la disponibilità ad una collaborazione finalizzata a rafforzare il sistema e a garantire una governance efficace per le politiche montane della regione”.

Il presidente Bonino che, nell'occasione rappresentava anche la FederBim nazionale, ha proseguito definendo Gallo “una persona seria e competente. Conosce il sistema dei Bim e l'operato della FederBim in Piemonte che da quasi un trentennio aiuta molti comuni dei bacini del Tanaro, della Dora Riparia, del Ticino e della Stura a riscuotere i sovracanoni idroelettrici. Puntiamo ad un’azione coordinata – spiega - che, a partire dal rafforzamento della base informativa che si nutre delle attività regionali in tema di governo delle concessioni idroelettriche, garantisca un sempre più efficace e largo supporto ai comuni che abbiano la necessità di conoscere quanto loro dovuto e come recuperarlo. Auspichiamo in tal senso anche un evento che potrebbe tenersi la prossima primavera a Torino, forse proprio in regione e col patrocinio dell'assessorato” ha concluso il consigliere Bonino.

“Ho guidato un Bim per dieci anni e conosco bene le criticità di questi enti - ha dichiarato l’assessore regionale Marco Gallo -. Ci attiveremo per istruire un tavolo di coordinamento periodico, in accordo con l’assessorato all’ambiente, per rafforzare il ruolo e la capacità di incidere sulle politiche territoriali”. Il confronto proseguirà dunque nei prossimi mesi con l’obiettivo di costruire una programmazione condivisa con la regione e rafforzare il prezioso ruolo dei consorzi Bim nel panorama istituzionale piemontese, facendo seguito alle iniziative rilanciate dall’assessore.