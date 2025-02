Le aziende del Vco all'evento regionale "Insieme per un volo più sostenibile"

Numerose aziende del Vco hanno seguito, venerdì 7 febbraio, la presentazione di Avio Aero, la multinazionale piemontese leader nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi aeronautici civili e militari. L’evento, organizzato da regione Piemonte, dal titolo “Insieme per un volo più sostenibile”, nasce dalla volontà di favorire la crescita del settore aeronautico piemontese promuovendo le occasioni di collaborazione tra le imprese del territorio al fine di consolidare, ampliare, qualificare la catena di fornitura piemontese in tale ambito. Numerosi sono stati gli spunti di riflessioni e i momenti di approfondimento emersi durante l’evento, come i progetti di sviluppo sostenibile di Avio Aero e le opportunità di partnership tra le aziende piemontesi e la multinazionale.

La partecipazione di imprese provinciali a queste iniziative, entrambe promosse anche da Unione Industriale Vco, dimostra la costante propensione all’innovazione da parte degli imprenditori, pronti a investire risorse per operare in settori strategici e tecnologicamente avanzati.

All’evento ha preso parte anche l’assessore regionale allo sviluppo delle attività produttive, Andrea Tronzano; nel corso dell’incontro sono state illustrate le opportunità di finanziamento che regione Piemonte ha attivato per favorire le Pmi nell’intraprendere percorsi di crescita produttiva.

Il momento di confronto con Avio Aero segue il successo dell’incontro, organizzato sempre da regione Piemonte, con una delegazione di Leonardo Elicotteri, avvenuto a Torino lo scorso 13 settembre: anche in quel caso si era registrato l’interesse da parte di parecchie aziende del Vco.