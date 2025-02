"Donne resistenti": la seconda edizione del concorso rivolto agli istituti del Vco

C’è tempo fino al 28 febbraio per partecipare alla seconda edizione di “Donne resistenti”, la seconda edizione del concorso video promosso dall’associazione Terra Donna in collaborazione con Anpi Domodossola, Anpi provinciale, Arcigay Nuovi Colori, Fera Teatro, Laicitalia e Uaar. Il concorso si rivolge alle scuole secondarie di primo e secondo grado del Vco, per coinvolgere gli studenti sulle tematiche dell’inclusione e della discriminazione.

Le classi che vorranno partecipare al concorso dovranno realizzare un video – documentario, cortometraggio oppure inchiesta – della durata massima di 10 minuti sul tema “inclusione vs discriminazione”. Il video potrà dunque raccontare storie di persone o comunità che lavorano per promuovere l’inclusione, esempi di discriminazione negli ambienti della scuola, della famiglia o della società in generale o condividere riflessioni personali degli studenti su questi temi.

Il concorso sarà suddiviso in due categorie, premiando i migliori lavori delle scuole secondarie di primo grado e quelli delle scuole secondarie di secondo grado. I video, che devono essere inediti, devono essere consegnati entro il 28 febbraio tramite un’e-mail all’indirizzo donneresistencontest@gmail.com. A partire dal 10 marzo gli elaborati saranno poi publicati sul canale YouTube dell’associazione Terra Donna, dove il pubblico potrà votare il proprio preferito tramite un “mi piace” fino alla mezzanotte del 31 marzo. A giudicare i lavori dei ragazzi anche una giuria composta da membri delle associazioni partecipanti al progetto. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione, la cui data è ancora da definirsi. Il regolamento completo è consultabile sul sito di Terra Donna.