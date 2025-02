Ospedale unico, Comitato Salute Vco: "La politica non agisce nell'interesse della comunità"

Il Comitato Salute Vco interviene nuovamente sull’annoso problema degli ospedali del Vco: il gruppo torna infatti a sostenere l’ipotesi dell’ospedale unico e baricentrico, criticando aspramente l’operato del governo regionale, poco attento alle opinioni dei cittadini e degli amministratori locali. Riportiamo di seguito il comunicato stampa diffuso dal comitato:

“Sembrava la volta buona. Quindi, anche noi ci siamo accodati ad altre associazioni, quando nel novembre scorso, dopo un colloquio con il nuovo assessore regionale alla sanità Riboldi, i medici del Vco - con una lettera da loro firmata - chiedevano a gran voce al presidente Cirio di non dare corso al progetto di rifare di sana pianta i due ospedali esistenti (così come era stato richiesto e ottenuto dal nostro rappresentante in consiglio regionale), ma di destinare quelle risorse alla costruzione di un nuovo e unico ospedale. In calce a questo documento sono state apposte anche le firme di 45 sindaci sugli 80 del territorio: quindi, la maggioranza assoluta. Per un mese, siamo rimasti in fiduciosa attesa della decisione del presidente Cirio che sembrava imminente, pronti ad esplodere di gioia al “minimo stormir di foglie”. Però, nulla è successo e lentamente questo treno è finito ancora una volta sul binario morto.

Il motivo? Ancora una volta mancava la parolina magica, “baricentrico”, che caratterizzasse la localizzazione di questo “ospedale nuovo”, finendo così ancora una volta a resuscitare la contrapposizione dei campanili a scapito dell’interesse dei cittadini.

Eppure, dieci anni fa questa stupida contesa sembrava risolta, mentre oggi nessuno ha il coraggio di uscire da questa ambiguità. Perché? Perché il mondo “politico” non ascolta i cittadini; ma, soprattutto, non pensa e non decide secondo l’interesse della comunità. Dimostra nei fatti una distanza siderale dalle difficoltà dei suoi cittadini, salvo poi lagnarsi del loro disinteresse verso la politica e del livello di astensionismo dopo ogni competizione elettorale. E ci fermiamo qui.

Non possiamo, però, esimerci dal commentare la notizia apparsa sul quotidiano locale, che ci informa del “bando di concorso” per l’assunzione di 65 medici, che si vanno ad aggiungere a quelli dei bandi precedenti, portando così il totale a oltre 100 posti da coprire, come ammesso dalla stessa Asl Vco. Facciamo sommessamente osservare che, forse, con la scarsità di medici conclamata, quei pochi che restano, potendo scegliere, non mettono il Vco tra le loro preferenze. Non è che per caso, dovendosi muovere su due ospedali distanti fra loro quasi 50 chilometri, la cosa non sia proprio attrattiva, mentre lo sarebbe se ci fosse una sola struttura ospedaliera? Meditate gente, meditate.

Un’ultima curiosità. Stiamo tutti ancora aspettando che il ministero della salute esprima in modo documentato la sua opinione sul progetto di rifacimento del Castelli e del San Biagio. Come mai questa opinione/decisione non arriva ancora? Sarà, forse, che la maggioranza regionale non riesce ancora a risolvere i suoi problemucci interni? Se così fosse, potrebbe farci la cortesia di vergognarsi?”.