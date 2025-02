Ponte 88, il sindaco Pizzi chiede a Rfi di valutare l'allargamento

Il Comune di Domodossola annuncia che, grazie alla tempestiva segnalazione inoltrata a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), è stato prontamente avviato l’iter di messa in sicurezza del Ponte dell’88.

"Si tratta di un'infrastruttura fondamentale non solo per la viabilità cittadina, ma anche per il suo ruolo strategico nei collegamenti internazionali, essendo parte integrante della Linea del Sempione" spiega il comune di Domodossola.Le ispezioni condotte dai tecnici di Rfi hanno evidenziato criticità strutturali dovute alla corrosione delle parti metalliche.

"Il conseguente intervento, al vaglio delle strutture tecniche di Rfi, rappresenta una misura imprescindibile per garantire la sicurezza pubblica e prevenire un ulteriore ammaloramento che avrebbe potuto comportare rischi significativi per l'incolumità dei cittadini" aggiungono dal comune. questo motivo permane il divieto di transito sul ponte.

Il sindaco Lucio Pizzi: “L’Amministrazione seguirà con attenzione tutte le fasi del progetto, in stretto contatto con Rfi, per monitorare l'andamento dei lavori, garantire che le necessarie tempistiche siano ridotte al minimo indispensabile e mitigare l'impatto sulla viabilità cittadina. L’Amministrazione ha inoltre chiesto a Rfi di valutare, nell’ottica dell’intervento, la possibilità di un eventuale allargamento dell’infrastruttura che ne migliorerebbe l’agibilità e consentirebbe una viabilità più fluida”.