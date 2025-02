Ss 33, quattro mesi di senso unico alternato ad Arona

Anas comunica alcune modifiche alla viabilità lungo la SS 33 del Sempione, in particolare nel comune di Arona, dove sono previsti lavori urgenti per la messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca soprastante la strada statale.

Per questo, è istituito un senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri km 65+400 al km 65+300 in direzione Dormelletto dal 18 febbraio al 16 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.00, esclusi giorni festivi e prefestivi.

Nello stesso periodo e nello stesso tratto è istituito il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 16 t, esclusi i mezzi adibiti al servizio pubblico e al soccorso.

In alternativa, i mezzi pesanti potranno utilizzare l'autostrada A26 nella tratta Arona -Gravellona Toce.