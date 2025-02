Level Up: due grandi ritorni nel gaming, avventura e survival horror in arrivo

Il mondo dei videogiochi si arricchisce di due titoli molto attesi, tra il ritorno di un’avventura grafica cult e l’arrivo di un nuovo survival con atmosfere da incubo.

Amerzone: The Explorer’s Legacy – Il remake della storica avventura di Benoît Sokal

Microids e Microids Studio Paris hanno finalmente annunciato la data di uscita di Amerzone: The Explorer’s Legacy, il remake della prima avventura grafica firmata dal compianto Benoît Sokal. Il titolo sarà disponibile dal 24 aprile 2025 su PC , PS5 e Xbox Series X|S.

Per i più curiosi, è già disponibile una demo gratuita su tutte le piattaforme, che consente di affrontare l’inizio dell’avventura. Inoltre, i progressi fatti nella versione dimostrativa verranno trasferiti nel gioco completo, permettendo ai giocatori di riprendere l’esplorazione senza interruzioni.

Chernobylite 2: Exclusion Zone – Sopravvivenza e misteri nella Zona

The Farm 51 ha rivelato la data di uscita di Chernobylite 2: Exclusion Zone, sequel del noto survival horror. Il gioco arriverà su Steam in Early Access il 6 marzo 2025, mentre le versioni complete per PS5 e Xbox Series X|S usciranno successivamente.

Il titolo seguirà la storia di Cole Grey, ex militare costretto a unirsi al misterioso progetto “Planewalker” per sfuggire alla povertà. Dopo una serie di eventi imprevisti, Cole si ritrova bloccato nella Zona di Esclusione di Chornobyl, dove dovrà affrontare l’enigmatico Stalker Nero, una presenza oscura che domina il territorio. Il nuovo trailer in CGI ha già acceso la curiosità dei fan, promettendo un’esperienza intensa e ricca di suspense.

Due titoli imperdibili che sapranno conquistare sia gli amanti delle avventure narrative che gli appassionati di survival horror.