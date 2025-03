Un evento che riunisce passato e presente della corsa in montagna

Venerdì 28 marzo si terrà a Domodossola, alle ore 19.30, presso “Casa don Gianni” Sentieri e storie di corse ossolane, una cena organizzata da ex atleti di corsa in montagna per riunire coloro che hanno fatto la storia di questa disciplina nelle nostre valli e promuovere così un’attività che ancora oggi interessa giovani campioni e impegna numerosi volontari nell’organizzazione delle gare.

“L’idea è nata prendendo spunto dai raduni degli ex atleti nazionali di sport invernali e parlando in amicizia con ex corridori ossolani abbiamo deciso di organizzare questa serata anche per ritrovare amici che magari non vediamo da trent’anni. In questi mesi abbiamo anche selezionato alcuni referenti per le valli e l’area del verbano con il compito di contattare gli atleti di queste zone. Si tratta di un’occasione per ritrovarsi e condividere così le fatiche e le soddisfazioni che abbiamo vissuto durante la nostra carriera sportiva; per questo crediamo sia importante includere anche i giovani e sostenerli in questa disciplina”, commenta Adriano Darioli (organizzatore dell’evento).

“Già dall’anno scorso discutevamo di organizzare qualcosa di simile per ritrovare persone con le quali abbiamo corso da giovani. Abbiamo deciso di coinvolgere le società che operano sul territorio e coloro che hanno corso in montagna. A questa cena parteciperanno anche giovani corridori”, specifica Adriano Scrimaglia (organizzatore dell’evento).

“Siamo contenti di organizzare questa serata per ritrovare i vecchi amici e ricordare gli anni passati. Personalmente correre ha significato immergersi nella natura e in un ambiente che reputo casa mia facendo ciò che più mi appassiona”, afferma Renato Broggio (organizzatore dell’evento).

La scelta di Casa Don Gianni come location dell’evento è dettata dal fatto che il ricavato della cena sarà devoluto alla struttura per aiutare socialmente e concretamente i più fragili e rafforzare in questo modo progetti di integrazione, condivisione e inclusione.

Anche il giornale “Il Rosa”, impegnato in questa iniziativa come media partner, crede convintamente in questo evento e chiede a tutti coloro che sono interessati di inviare alla seguente mail redazione@ilrosa.info fotografie, classifiche, documenti o materiale d’archivio per poter realizzare una mostra dedicata a questa disciplina che verrà inaugurata nel mese di settembre al termine della stagione delle corse.

Per maggiori informazioni o prenotazioni scrivere tramite Whatsapp ai seguenti numeri 3338920536 (Adriano D.) 3487255622 (Adriano S.).