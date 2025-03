Con Acli Vco due incontri dedicati al benessere

Proseguono le iniziative promosse da Fap (Federazione anziani e pensionati) di Acli Vco. dopo l’incontro con la polizia di Stato dedicato alla prevenzione alle truffe, venerdì 28 marzo alle 17.15 nell’ex Cappella Mellerio di Domodossola si tiene il primo dei due eventi dal titolo “Lana che passione!”. Si tratta di incontri con la naturopata Elide Del Negro, che tratterà dei benefici della lana, materiale che può portare numerosi benefici a livello energetico, ma anche della sua lavorazione, dalla tosatura senza stress per gli animali alla colorazione naturale. Il secondo incontro con Del Negro è invece in programma giovedì 3 aprile e si intitolerà “Benessere globale per uomo e animale”.