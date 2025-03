Domobianca, ultimo week end sugli sci

Se Domobianca saluterà la stagione invernale questo fine settimana, con l'ultima apertura da giovedì a domenica, lo sci in Ossola non si ferma e proseguirà ancora per tutto il mese di aprile e oltre.

All'alpe Lusentino le condizioni di innevamento, grazie alle recenti nevicate, sono ancora ottime e tutti gli impianti e le piste saranno aperti da giovedì sino a domenica. Poi prevista la chiusura invernale in attesa dell'avvio di quella primaverile ed estiva.

In Val Vigezzo, a La Piana la stagione proseguirà sino al 21 aprile, con festa finale sulle piste da sci e grigliata. A Formazza si continuerà a sciare sino al 30 marzo, poi il Sagersboden rimarrà aperto per gli sci alpinisti nei week end di aprile.

A Macugnaga il Belvedere sarà aperto solo nei fine settimana sino a che le condizioni di innevamento lo permetteranno mentre il Monte Moro, dove sono caduti 50 centimetri di neve fresca, riaprirà tutti i giorni da mercoledì 26 aprile e si potrà sciare sino al 4 maggio con le piste Ruppenstein, San Pietro e Gare. Nel mese di aprile gli impianti del Moro saranno aperti nelle giornate di venerdì, sabato, domenica, lunedì e festivi. Per informazioni aggiornate https://macugnagamonterosaski.com/impianti/.

All'Alpe Devero aperto solo il tapis roulant nei week end. San Domenico, infine, grazie ad un innevamento eccezionale, sarà aperto sino a Pasquetta, tutti i giorni fino al 31 marzo, poi dal 1° aprile sino al 21 aprile con tariffe speciali.

Anche al Mottarone questo potrebbe essere l'ultimo fine settimana di apertura, sempre che il sole caldo di questi giorni non comprometta del tutto il manto nevoso. L'eventuale apertura nel week end.